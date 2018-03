L'Ajuntament de Barcelona convertira la 'barrera' del solar de La Magòria en un pol d'equipaments sociosanitaris

El solar de La Magòria, al barri barceloní de la Bordeta, es convertirà en un nou pol d'equipaments socials, sanitaris, esportius i d'habitatge l'any 2022 després d'una inversió de 64 milions durant aquest mandat. Dos dels equipaments més importants entre els previstos són un centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) i d'un centre sociosanitari per a més de 200 llits que ha de donar servei a més de mig milió d'habitants de la zona esquerra de la ciutat.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat aquest divendres els plans de transformació d'aquest solar del districte de Sants-Montjuïc, al costat del director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira. La transformació de la zona, que dona continuïtat al projecte veí de Can Batlló, inclou una peça urbanística de 150 habitatges per a la tercera edat i lloguer social. El districte de Sants-Montjuïc recuperarà igualment l'històric camp de futbol de La Magòria i hi incorporarà noves instal·lacions esportives.

Centre de referència

En concret, en matèria de salut, es preveu la construcció d'un equipament sociosanitari amb una capacitat de fins a 240 llits, per donar atenció intermèdia i que funcionarà com a centre de referència per als més de 500.000 usuaris integrats a l'àrea integral de salut Barcelona Esquerra, que comprèn els barris de Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i l'Esquerra de l'Eixample. Aquest centre anirà destinat a pacients crònics per fer un abordatge multidisciplinari i integrat, amb atenció de convalescència (pacients procedents d'hospitals d'aguts amb necessitat de rehabilitació i estada prevista fins a 30 dies), de subaguts (pacients crònics descompensats amb previsió d'alta en 10 dies), de pal·liatius i de llarga estada.

Per reforçar el CAP, es construirà un centre d'urgències d'atenció primària (CUAP), obert les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, que es configurarà com un nou centre d'urgències de referència per a la població del districte de Sants-Montjuïc. Paral·lelament, l'Ajuntament de Barcelona preveu ubicar en el mateix edifici recursos socials, com un servei d'atenció a la infància i adolescència i les seves famílies i un centre de serveis socials de referència territorial en l'atenció a la dependència, a banda de treballar per la coordinació de la gestió de casos a domicili.

Una altra àrea d'atenció sanitària i social integrada cobrirà la necessitat d'un recurs d'ingrés per a la reducció de danys, tractament i reinserció social de persones en situació d'exclusió social o problemes de salut per la seva addicció a drogues. L'equipament tindrà una zona residencial, atenció sanitària i un centre de dia amb acollida i teràpia ocupacional. També s'està estudiant la possibilitat d'incloure en les noves promocions d'habitatge un subconjunt de pisos amb més suport social i sanitari per a persones amb deteriorament cognitiu, aprofitant la proximitat dels equips d'atenció primària i geriatria.