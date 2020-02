Un menor de vuit anys, nou possible cas de coronavirus a Catalunya

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha informat aquest diumenge que està investigant un possible cas de coronavirus a Catalunya. Es tracta d'un menor de vuit anys "procedent de Wuhan", la ciutat xinesa epicentre de l'epidèmia, segons ha informat l'Agència de Salut Pública a través d'un missatge a Twitter.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya investiga un cas sospitós de coronavirus, en tant que compleix els dos criteris (clínics i epidemiològics). Es tracta d’un nen de 8 anys procedent de Wuhan. El pacient es troba en el centre hospitari de referència per a malalties d’alt risc — Salut (@salutcat) February 2, 2020

Segons el departament de Salut, es tracta del divuitè cas sospitós de coronavirus a Catalunya des de l'esclat de l'epidèmia a la Xina, el primer que afecta un menor d'edat. Fins ara, però, només n'havia transcendit un. Els disset casos anteriors van ser descartats com a contagis un cop efectuades les proves.

Tot i que no es troba en estat greu, l'infant està hospitalitzat a l'Hospital Clínic de Barcelona. No obstant, està previst que eventualment sigui traslladat al de Sant Joan de Déu (a Esplugues de Llobregat), que és el centre de referència per a pacients infantils.

Tots els hospitals catalans amb unitat de cures intensives poden atendre un hipotètic cas de contagi del virus, però en cas que siguin detectats en altres centres mèdics -com ara centres d'assistència primària-, s'ordena el trasllat del malalt al Clínic, en cas de ser un adult, i a Sant Joan de Déu, en el cas d'infants, que són els dos hospitals de referència en virologia a Catalunya.

El govern de les Canàries va anunciar aquest dissabte que el pacient ingressat a La Gomera per coronavirus, el primer i de moment únic confirmat a Espanya, ja no presentava símptomes de la malaltia.