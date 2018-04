Aigua a dojo, sobretot a les comarques del nord

Durant els últims set dies hi ha hagut diverses tongades de pluges generals i generoses que, poc o molt, han acabat regant tot el país. En alguns casos s'han anat encadenant i s'ha registrat precipitació al llarg de tots aquests dies. És el cas, per exemple, de poblacions com Molló, Viladrau i la Roca del Vallès.

Les acumulacions de pluja han sigut molt destacables en comarques del nord i l'est del país. Des del diumenge 8 d'abril fins avui a les 16.00 h s'han recollit aquestes quantitats:

202 mm a Boí (2.535 m)

163 mm a Molló

162 mm a l'Espluga de Francolí

156 mm a Viladrau

132 mm a Olot

131 mm a Vilanova de Meià

120 mm a Girona

119 mm a la Roca del Vallès

109 mm a Guardiola de Berguedà

L'observador de Mieres, Xavier Gallofré, destacava que des de diumenge han caigut 184 mm. Això fa que aquest mes d'abril sigui el més plujós des de, com a mínim, l'any 2010. A més, es tracta del mes més plujós des del març del 2015.

Altres zones del territori, sobretot les Terres de l'Ebre i punts del Camp de Tarragona, no han rebut tanta aigua. Precisament l'entorn del Delta és on el dèficit pluviomètric dels últims mesos és més accentuat. Tot i això, s'han recollit 26 mm a Amposta, 36 mm a Tortosa i 37 mm a Reus i a Tarragona.

Si anem més enrere i mirem els registres de precipitació recollida des de l'1 de gener es poden trobar registres molt abundants i del tot inusuals. En tan sols tres mesos i mig a la Bonaigua han caigut 736 mm, a Núria 491 mm i a l'Observatori Fabra (Barcelona) 320 mm. Cal tenir en compte que en el cas de l'Observatori Fabra la precipitació mitjana anual volta els 620 mm. Això vol dir que ja ha caigut el 50% del que caldria esperar per a tot l'any.

Els rius i embassaments són els que estan recollint l'aigua caiguda, a banda de la neu que, de mica en mica, es va fonent a les cotes mitjanes del Pirineu. En aquests moments el conjunt dels embassaments de les conques internes està al 71% de capacitat, i els de la conca de l'Ebre, al 70%. Els pròxims dies caldrà estar pendents del cabal dels rius perquè, malgrat que no s'esperen grans pluges, la temperatura pujarà força i això farà augmentar el ritme del desglaç.