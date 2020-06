Catalunya ha viscut el maig més càlid des que es recullen dades

La temperatura mitjana del mes de maig ha acabat confirmant el que ja s'ha notat aquestes últimes setmanes: la calor ha arribat molt d'hora. El pic de calor de principis de maig i una segona calorada al voltant del dia 20 han acabat disparant les temperatures mitjanes del mes fins a valors inèdits des que es recullen dades.

L'Observatori Fabra ha confirmat avui al matí, amb dades oficials, que aquest mes de maig ha sigut el més càlid des que es van començar a prendre mesures de temperatura al Tibidabo, fa 106 anys. La mitjana a l'Observatori Fabra ha estat de 19,4 graus, superior als 19,1 del 2015. L'anomalia tèrmica positiva ha estat de 2,7 graus al Tibidabo: és com si cada dia, durant tot el mes, hi hagués hagut gairebé 3 graus més del normal.

L'Observatori de l'Ebre també ha batut el seu rècord de maig, que datava del 2015, segons els càlculs de la secció de meteorologia de l'ARA i a partir de les dades obertes de l'Aemet. A Roquetes, enguany la mitjana de maig ha sigut de 21,7 graus, per sobre dels 21,4 del 2015. També observatoris com el de Lleida i els dels aeroports de Reus i Girona han batut el rècord d'un mes de maig.

Fent un cop d'ull a dades més globals de tot el país, la conclusió és bastant semblant. La temperatura mitjana del mes de maig a Catalunya s'ha situat en 16,6 graus, segons càlculs fets per la secció de meteorologia de l'ARA a partir de dades de més de 80 estacions del Meteocat. Com a mínim des del 2009 no hi ha hagut cap altre maig tan càlid a Catalunya. Els únics anys que s'acosten al maig d'enguany són el 2009 (16,3 graus) i el 2015 (16,0). Tot i que en aquest cas els anys de dades són pocs, el context de canvi climàtic actual i les dades d'algunes sèries més llargues fan pensar que difícilment hi deu haver hagut un maig més càlid a Catalunya en les últimes dècades.

Els cinc primers mesos del 2020 en conjunt també es poden considerar de rècord a Catalunya. Fins ara la mitjana de temperatura del 2020, fent servir dades de més de 80 estacions del Meteocat, se situa en 10,3 graus, molt per sobre dels 9,7 graus del 2011, que fins ara era el valor més elevat dels cinc primers mesos de l'any.