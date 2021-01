El 2020 ha igualat el rècord d'any més càlid al món des que hi ha dades

Aquest 2020 ha sigut l'any més càlid al món des que es recullen dades, igualat amb el 2016. La temperatura mitjana global s'ha situat 1,25 ºC per sobre de la referència de l'era preindustrial i 0,6 graus per sobre del període de referència 1981-2010. Els últims sis anys han sigut tots més càlids en el conjunt del planeta que cap altre dels anteriors. Les dades les ha fet públiques aquest matí el Centre Europeu de Predicció mitjançant el programa Copernicus.

Un aspecte que fa més greu aquest rècord del 2020 és el fet que s'ha produït en un any de la Niña, un fenomen climàtic oposat al Niño que acostuma a provocar un lleuger refredament de la temperatura del planeta. Extenses zones del Pacífic han registrat temperatures més baixes del normal a causa d'aquest fenomen, però, en canvi, a escala global la temperatura ha tornat a batre rècords.

A Europa la temperatura ha batut l'anterior rècord que datava del 2019 en 0,4 dècimes de grau. Algunes regions de l'Àrtic i del nord de Sibèria han arribat a registrar una temperatura 6 graus superior a la del període de referència 1981-2010. Les altes temperatures han provocat una temporada d'incendis rècord al cercle polar àrtic, en la qual s'estima que s'han arribat a emetre 244 megatones de diòxid de carboni, una tercera part més que en l'anterior rècord del 2019.

La concentració de CO 2 a l'atmosfera ha assolit un nou màxim de 413 parts per milió. Aquest any el nivell de diòxid de carboni a l'atmosfera ha augmentat de l'ordre de 2,3 parts per milió, un augment no tan marcat com el de l'any passat. Durant la segona part de l'any l'extensió del gel de l'Àrtic ha sigut clarament inferior a la mitjana, fins al punt que els mesos de juliol i octubre han registrat els nivells més baixos d'extensió de gel des que es mesuren aquestes dades.