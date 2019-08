Els incendis forestals de Sibèria ja han devastat 5,4 milions d'hectàrees

Tot i la importància dels mediàtics incendis forestals a l'Amazones, altres zones del planeta també estan tenint una onada d'incendis forestals molt devastadors, com és el cas de Sibèria. Al llarg d'aquesta setmana, Greenpeace va informar que la superfície cremada ja supera els 5,4 milions d'hectàrees de taigà, la màxima superfície forestal del planeta. La xifra de superfície cremada és similar a tot Catalunya i el País Valencià junts, i la situació és tan dantesca que es preveu que l'extinció total dels incendis s'allargui fins a uns quants mesos vista o quan arribi el pròxim episodi de pluges importants.

651x366 Model de la NASA on es mostra la propagació del fum, sent detectat pel monòxid de carboni / NASA / GEOS-5 Model de la NASA on es mostra la propagació del fum, sent detectat pel monòxid de carboni / NASA / GEOS-5

L'àrea del fum dels incendis ja supera els 7.000.000 km2, afecta molts punts de l'hemisferi nord i una superfície que ja s'acosta a duplicar la de tots els països de la Unió Europea: 4.500.000 km2. Konstantin Fomin, portaveu de la ONG a Rússia, va anunciar que des de principis del 2019 ja s'han cremat 15.000.000 milions d'hectàrees i creuen que se superarà el rècord històric del 2012, quan es van cremar 18,1 milions d'hectàrees. Fomin també va afegir que actualment només s'està lluitant amb tots els mitjans contra 283.000 hectàrees. La resta dels incendis es troben en zones despoblades, de difícil accés, i els cossos d'extinció no estan obligats a intervenir.

Com pot ser que hi hagi incendis d'aquestes magnituds?

El 70% dels incendis forestals a Sibèria,són causats per negligències i l'incompliment de les normes de seguretat per part de les persones que són al bosc. També hi ha especulacions de focs intencionats, per ocultar les seves activitats il·legals de tala. Enguany els incendis han assolit aquest potencial a causa de les condicions meteorològiques favorables: absència de precipitacions, vent i humitats molt baixes. Però l'aspecte més important és que Rússia va acceptar una política especial pel que fa als incendis forestals que deia que els incendis forestals s'han de deixar cremar si el cost econòmic d’extingir el foc supera al valor econòmic del material cremat. D'aquesta manera, si els incendis forestals no amenacen zones habitades amb perill per a la població, es deixen cremar. La política s'ha mantingut, però fins al punt que el fum dels incendis estava afectant pobles a molts centenars de quilòmetres i, per tant, estava causant molts problemes de salut. L'exèrcit rus hi va començar a actuar fa qüestió d'un mes.

Els incendis forestals sempre són un problema enorme per a les persones, la fauna salvatge i generalment per als ecosistemes. A més, en aquest cas, el fum que se situa ben a prop del cercle polar àrtic podria tenir efectes indirectes sobre el clima. Un dels problemes és causat pel carboni negre (sutge). Es tracta de partícules negres i fosques que entren a l'atmosfera a partir d'aquests incendis i que flueixen amb els vents, i acaben caient de nou a la superfície terrestre. El carboni negre és un contaminant que es troba a tot el món i és produït per fàbriques, vehicles, forns de calefacció, etc. Les partícules de carboni negre procedents dels incendis forestals de Sibèria es poden dipositar sobre el gel de l’Àrtic i, com que aquestes partícules són negres, absorbeixen la llum del sol i poden accelerar la fusió del gel si es troben en concentracions prou altes.