Migdies més càlids a l'espera d'un nou gir en el temps

Aquest matí hi ha hagut moltes temperatures mínimes per sota dels 10 graus. La matinada ha tornat a ser força freda per a l'època, però aquest migdia es notarà un salt cap amunt en l'ambient. Avui les màximes seran entre 2 i 4 graus més altes que ahir. A la tarda la sensació tèrmica serà notòriament més alta que els últims dies. A prop de mar al migdia es notarà vent de garbí, sobretot a la costa central i al sud de la Costa Brava.

En general avui farà sol, però els núvols prims a la tarda enterboliran el cel en molts indrets. Al Pirineu i en altres comarques de l'extrem nord de Catalunya els intervals de núvols seran més espessos, però només en punts de la Vall d'Aran o del nord del Pallars s'hi arribaran a escapar algunes gotes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Amb la pujada de la temperatura d'avui encetem una fase de migdies més càlids que marcarà tota la setmana lectiva. Avui serà segurament el dia més càlid de la setmana a la costa i al prelitoral, però en comarques interiors i del Pirineu els pròxims migdies encara seran una mica més suaus que els d'avui. A Ponent i a les Terres de l'Ebre les màximes tornaran a superar clarament els 25 graus, i en general la sensació d'estiuet serà clara els migdies que venen. De nit i a primera hora la temperatura també tendirà a pujar. Les matinades vinents no hi haurà grans inversions tèrmiques.

Demà hi haurà més estones de cel enterbolit i mig ennuvolat, sobretot en comarques de la meitat est, on a la tarda i vespre fins i tot el temps serà una mica insegur. No és descartable que demà arribi a caure algun ruixat puntual en sectors del Garraf, del Penedès, del Vallès, la Selva o al Pirineu Oriental, però seran en tot cas pluges minses.

El gran canvi de temps de la setmana arribarà dissabte, amb un tongada de ruixats i tronades que sobretot afectarà el Pirineu i les comarques de Girona i de Barcelona. Sembla clar en els models de previsió que els xàfecs seran especialment probables dissabte a la tarda i nit, però és incert si diumenge el temps continuarà sent mogut a l'est o si millorarà més ràpid.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

El que és segur és que el canvi de temps posarà fi a l'ambient més suau i tornarà a situar la temperatura per sota del que hem estat acostumats en els últims octubres. L'entrada d'aire fred del cap de setmana farà baixar els termòmetres entre 3 i 8 graus respecte als valors d'aquest migdia. Pura tardor altra vegada: cap al final del cap de setmana la cota de neu tornarà a acostar-se als 1.500 metres.

Pel que fa al vent, demà al matí el mestral es deixarà sentir moderat en comarques del sud de Catalunya, però serà sobretot el cap de setmana quan tornarà a ser protagonista. El cap de setmana el vent no bufarà de manera tan general com en els últims canvis de temps, però probablement a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà s'hi deixarà sentir amb cops forts.