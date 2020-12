Nevades i ruixats puntuals a l'espera que l'ambient d'hivern s'instal·li a partir de demà

Aquest dimarts ha començat sense grans canvis en el temps, però avui amb el pas de les hores la nuvolositat augmentarà, sobretot al Pirineu i en comarques de Girona on a la tarda i vespre fins i tot hi haurà algunes precipitacions. En general seran ruixats molt dispersos, però en alguns punts del vessant nord del Pirineu de nit ja hi nevarà amb ganes, amb una cota de neu que arribarà a baixar per sota dels 1.000 metres.

Acumulacions de precipitació previstes per avui

De matinada i demà a primera hora caldrà estar pendents de possibles ruixats intensos i fins i tot acompanyats de tempesta a la costa central. Tot i que bona part de la inestabilitat quedarà concentrada sobre el mar, cal tenir en compte la possibilitat de pluges locals però abundants al voltant de Barcelona o en punts del Garraf i el Baix Penedès, ruixats que descarregarien de matinada o a primera hora de demà, però que no marcaran el dia. Demà pot seguir nevant de forma feble i intermitent a totes les cotes del vessant nord del Pirineu, però en general hi haurà més sol que núvols. A la tarda es formaran nuvolades en comarques de Girona i de Barcelona.

Cops de vent màxims previstos per demà a primera hora

Aquest dimecres caldrà canviar de manera de vestir, i no per un dia, sinó ja per la resta de la setmana. Una entrada d'aire fred provocarà l'ambient més hivernal que haguem tingut en aquesta tardor fins ara. Demà el termòmetre marcarà 3 o 4 graus menys que avui durant bona part del dia. La tramuntana bufarà amb cops forts a l'Empordà, on les ratxes arribaran a superar els 80 o 90 km/h en alguns casos. A les Terres de l'Ebre el vent també s'hi deixarà sentir amb ganes.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

L'ambient hivernal continuarà els dies vinents, i a les comarques de la meitat nord de Catalunya fins i tot s'accentuarà de cara al cap de setmana. Entre divendres i dissabte una segona entrada d'aire fred provocarà una nevada abundant i extensa al Pirineu, sobretot al vessant nord, però també en punts de la Ribagorça i del Pallars. La neu arribarà a totes les cotes i podria acumular gruixos de més de 30 cm en cotes altes, i de més de 10 fins i tot en algunes valls.

Acumulacions de precipitació previstes per divendres

¿Nevarà fora del Pirineu? El més probable és que de forma destacable no. Aquest canvi anirà acompanyat d'un vent sec i fort que dificultarà que hi hagi pluja o neu extensa. Divendres pot haver-hi moments de pluja a primera hora, però és poc probable que siguin precipitacions destacables, i en tot cas la cota de neu seguiria al voltant dels 1.000 metres fora del Pirineu. Divendres a la tarda es podrien escapar ruixats curts o tempestes en algunes comarques de Girona, xàfecs en aquest cas sí de neu a cotes més baixes, o de calabruix. Sorpreses de caràcter més aviat local. Dissabte i diumenge podria haver-hi noves nevades al Pirineu occidental o potser fins i tot en punts del Prepirineu, però en general el cap de setmana s'entreveu un temps molt ventós i amb més sol que núvols.

A partir de dijous a la nit entrarem en una fase de ventades d'entre ponent i mestral que es podria allargar ben bé quatre dies. Un vent que bufarà amb cops de més de 50 km/h en molts indrets, i que en algunes comarques de Tarragona i en punts de l'altiplà central arribarà segurament a cops de 90 o 100 km/h en alguns moments. En definitiva, ens espera una segona part de la setmana amb temps mogut i fred, en alguns indrets marcat pel vent, i en d'altres per la neu.