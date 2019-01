El fred àrtic enfonsa el termòmetre fins als -15º al Pirineu

El fred àrtic ja ha arribat, aquest matí el vent ha evitat grans glaçades en general, però a les cotes altes del Pirineu la temperatura ja s'ha desplomat. Destaquen els -15º de la Vall de Boí, els -14º d'Espot, els -14º d'Ulldeter o els -13º de la Bonaigua. L'estació automàtica no oficial ubicada a la Pica d'Estats ha arribat a registrar una mínima de -20,6º aquest matí. D'entre les temperatures mínimes d'aquest matí a cotes més baixes en destaquem:

Òdena, -6º

Artesa de Segre, -6º

Prades, -5º

Molló, -5º

Puigcerdà, -4º

Lleida, -4º

Girona, -4º

Cardona, -3º

PN dels Ports, -3º

Sant Sadurní d'Anoia, -2º

Tarragona, 2º

Barcelona (Zoo), 5º

El vent ha bufat molt fort aquesta nit en alguns punts de l'Empordà i del Preprineu. Destaca el cop de vent 136 km/h del Santuari de Queralt, a Berga, també els 117 de Portbou, els 81 de Figueres o els 78 de Roses. Avui el vent bufarà amb ganes tot el dia, però les ratxes més fortes ja s'han produït aquesta nit, a la tarda anirà de baixa. Aquest migdia l'ambient serà clarament més fred que ahir, moltes màximes no passaran dels 10º i a la Costa Brava el vent farà baixar la sensació tèrmica per sota dels 5º. Avui i demà seran els dies més freds de l'hivern fins ara.

Aquesta nit ha nevat amb ganes al vessant nord del Pirineu. A Vielha hi ha 5 cm de neu acumulats aquest matí, segons l'observador del Meteocat. El vent fa difícil determinar quin gruix s'ha acumulat a cotes més altes, però a partir dels 2.000 alguns sectors de la Vall d'Aran, d'Andorra i del nord del Pallars han rebut probablement entre 5 i 15 centímetres de neu. La nevada anirà de baixa amb el pas del matí. Avui en general farà sol, tot i que a la costa central hi pugui haver algunes estones de cel mig ennuvolat. A les Balears hi haurà més risc de xàfecs sobtats, que podrien ser de neu o calabruix fins i tot per sota dels 500 metres.

Demà encara farà una mica més de fred que avui, durant el cap de setmana els migdies ja seran més suaus, però en canvi a les valls interiors és quan més fort hi glaçarà. Dissabte i diumenge hi haurà força temperatures per sota dels -5º a primera hora, mentre al migdia ja se superaran els 15º en alguns punts de la costa i del prelitoral.

Per cert, avui el sol sortirà ha sortit a Barcelona a les 8 i 16 minuts, 1 minut abans que per Reis. El dia ha començat ja a allargar-se també per davant. La tarda dura gairebé 20 minuts més que a principis de desembre, ara el sol es pon al voltant de les 5 i 40 minuts.