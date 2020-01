La méteo: la setmana acabarà amb més de 20 graus

Avui la temperatura ja s'ha enfilat fins als 20 graus en algunes comarques. D'entre les màximes d'avui destaquen els 21 graus de Tortosa, Alcanar o Vinyols i els Arcs, els 20 de l'Ametlla de Mar o els 18 de Lleida. A Lleida la temperatura no pujava tant des del 17 de desembre, i a Tortosa és la temperatura més alta des de la vigília de Nadal.

El canvi de temps més important dels pròxims dies serà una pujada encara més forta del termòmetre que arribarà de cara al cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, una entrada d'aire càlid farà que el termòmetre s'enfili entre 3 i 7 graus respecte als valors d'avui. A la costa i al prelitoral s'arribarà als 20 graus amb facilitat i a les cotes altes del Pirineu quedaran esborrades les temperatures sota zero.

Els pròxims dies continuaran passant sistemes frontals que, si bé seran poc actius, aportaran força núvols en alguns moments. Demà el cel quedarà bastant emblanquinat per aquests núvols prims, i tot i que divendres i el cap de setmana hi haurà més clarianes, els núvols no acabaran de desaparèixer. El cel serà força tapat al Pirineu, i al sector occidental fins i tot s'hi escaparan alguns plugims intermitents, sobretot de cara a dissabte. A cotes altes la mala visibilitat pot sovintejar fins diumenge.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Ahir parlàvem de la possibilitat força clara que el fred tornés amb força la setmana que ve. Avui els mapes del temps han augmentat la incertesa sobre aquest pronòstic, l'escenari d'una fredorada a partir de dimecres que ve és bastant menys probable que ahir, però tots els escenaris encara són possibles.

El vent no serà tampoc un actor del temps de la segona part de la setmana. Els pròxims dies el mestral es deixarà sentir moderat en alguns moments a les Terres de l'Ebre, però mai bufarà fort. En general fins diumenge el vent serà ben poc protagonista.