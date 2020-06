La primera capbussada de l'any per a molts arriba amb un mar més calent del normal

Aquest cap de setmana ja es permet el bany al conjunt de les platges. De ben segur que força gent s'acostarà a l'aigua per fer la primera capbussada de l'any. Si sou d'aquests, tingueu en compte que us trobareu l'aigua una mica més calenta del que pertoca per a l'època.

En l'última observació feta per Josep Pascual a l'Estartit, la temperatura de l'aigua era de 19,4 ºC, al voltant d'un grau per sobre de la mitjana. De fet, durant gairebé tot aquest 2020, la temperatura sempre ha sigut superior a la normal. Aquesta anomalia sostinguda va fer que aquest maig es mesurés la temperatura mitjana de l'aigua més alta de tota la sèrie de dades, que va començar l'any 1974.

651x366 Evolució de la temperatura de l'aigua del mar d'aquest any a l'Estartit / Josep Pascual Evolució de la temperatura de l'aigua del mar d'aquest any a l'Estartit / Josep Pascual

A més, a causa de la pressió atmosfèrica que aquests dies ha sigut força baixa (fins i tot per sota de 1005 hPa) el nivell del mar ha augmentat considerablement. Divendres es trobava 39 cm per sobre del nivell habitual, el valor més alt en un mes de juny des del 1990.

D'altra banda, dimecres Diego Lázaro, l'observador meteorològic encarregat de mesurar setmanalment la temperatura de l'aigua del mar a la Barceloneta, va registrar un valor de 21,1 ºC. En aquest cas l'anomalia positiva és més modesta, de només mig grau.

Amb tot, avui hi haurà força onatge, especialment entre el golf de Sant Jordi i el cap de Begur. Les onades seran de mig metre a un metre d'alçada, de manera que si entreu a l'aigua cal que aneu amb compte. Demà, en canvi, la situació marítima millorarà. De bon matí hi haurà mar arrissada o marejol a tot estirar (onades d'un o dos pams d'alçada), mentre que durant el centre del dia la marinada farà que hi hagi maror al sud de la Costa Central i al nord de la Costa Daurada.