Els metges de la concertada tornaran a fer vaga del 18 al 22 de febrer

Metges de Catalunya (MC) ha convocat una vaga de facultatius de la xarxa sanitària concertada del 18 al 22 de febrer per reclamar millores assistencials, laborals i retributives, que volen negociar amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i les patronals del sector després de no aconseguir-ho durant la setmana de vaga que van fer al novembre.

En roda de premsa, el president del sector d'hospitals concertats, Xavier Lleonart, ha explicat que les aturades que convoquen per al febrer són la continuació de la vaga de fa dos mesos, que va tenir una mitjana de seguiment del 70%: "Tot i l'èxit de participació, lamentablement no vam veure cap voluntat de negociació".

En total, estan cridats a la vaga 10.000 metges de 53 hospitals d'aguts, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals concertades pel CatSalut. La medicina concertada representa el 82% dels hospitals i el 20% de l'atenció primària.

Lleonart s'ha disculpat pel perjudici que l'aturada pugui causar a la població, però ha volgut deixar clar que la convoquen a un mes vista perquè preveuen que la "situació actual de grip en fase epidèmica" s'hagi reduït.

Lleonart ha acusat el director del CatSalut, Adrià Comella, d'incomplir la seva paraula perquè després de tancar la negociació amb l'atenció primària pública (va desconvocar la vaga l'últim dia) va dir que solucionaria la problemàtica de la concertada: "No ha passat res que hagi fet disminuir el malestar dels facultatius, més aviat el contrari". En concret, reclamen que els metges de la concertada puguin dedicar un 30% del temps a activitats no assistencials de formació i investigació, com ja fan els metges dels centres públics; establir un límit màxim de visites als CAP i als hospitals, un temps mínim de visita, que les guàrdies presencials no siguin obligatòries i recuperar el poder adquisitiu perdut durant les retallades.

També volen reduir la contractació temporal i a temps parcial, percebre el complement de nocturnitat i el 100% d eles retribucions fixes i periòdiques durant la baixa de maternitat o baixa per risc d'embaràs. En aquesta línia, avisen que no tindria sentit que no es traslladessin a la concertada les millores pactades a l'atenció primària pública. No volen un "copia i enganxa" de l'acord amb l'ICS, però sí que sigui un punt de partida.

Una vaga que es repeteix

Al novembre, després de quatre dies de protestes al carrer i una marató de reunions amb la mediació de Treball, l’ICS i Metges de Catalunya van arribar a un acord per desconvocar la vaga, que s'havia convocat a l’atenció primària. Els metges van acceptar pràcticament la totalitat de la proposta que el dia abans havia presentat l’ICS –una injecció de 100 milions d’euros per reduir la pressió assistencial– i van renunciar a limitar per decret el nombre de visites a 28 diàries per professional a canvi d’augmentar el nombre de metges que es contractaran, que passarà de 201 a 250. Tot i que es va sumar a la vaga, la sanitat concertada partia d'una situació diferent de la de la primària.

Feia pocs dies que havia signat un conveni amb les patronals sanitàries que havien acatat tots els sindicats del sector menys Metges de Catalunya. "Ens volem tornar a asseure perquè s'incorporin d'una vegada les nostres peticions, com ara limitar les visites diàries, regular els descansos de les guàrdies localitzables, augmentar les hores de recerca i recuperar els sous d'abans de la crisi en la mesura del possible", va explicar Lleonart. La patronal, però, reivindica el "valor" del conveni que van signar amb la resta de forces sindicals. "No són promeses: hem incorporat un increment de les retribucions, la reducció progressiva de la jornada... Ha costat, però és l'inici d'un camí llarg", va assegurar la directora de la Unió Catalana d'Hospitals, Roser Fernàndez, que també es va mostrar oberta a tornar-se a asseure amb el sindicat.