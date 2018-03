La planta de Vandellòs II està aturada des de divendres per una fuita d'aigua

Ecologistes en Acció acusa ANAV, l’empresa titular de la central nuclear Vandellòs II, i el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) d’haver fet la vista grossa amb la detecció d’una fuita d’aigua provinent de l’edifici de contenció (on hi ha el reactor nuclear de la central). La planta es troba aturada des del divendres 2 de març, quan ANAV va notificar que havia detectat “un petit augment de cabal de l’aigua recollida en els embornals de l’edifici de contenció”. Segons l’empresa, la decisió d’aturar la planta es va prendre per poder accedir a aquesta àrea i “descartar que el degoteig provenia de la barrera de pressió” (el conjunt d’elements sotmesos a la pressió del reactor i que formen part del seu sistema de refrigeració).

Ecologistes en Acció, però, assegura que la irregularitat ja feia dues setmanes que s’havia detectat i, fins i tot, relacionat amb aquesta “barrera de pressió”, però que tot i això la planta va continuar funcionant. Francisco Castejón, portaveu de l’entitat ecologista, assegura: “Tenim fonts fiables que ens confirmen que fa uns quinze dies que es va detectar la fuita i que fins i tot es va atribuir a la barrera de pressió, i si passa això les especificacions tècniques de funcionament deixen molt clar que la planta s’ha d’aturar immediatament”. Castejón considera “una irresponsabilitat” haver trigat tant a prendre la decisió d’aturar la central nuclear perquè “una fuita pot ser un símptoma d’una irregularitat més greu, com una vàlvula que està a punt de trencar-se, i això suposa un risc molt important per a la seguretat de les persones i per al medi ambient”.

Ecologistes en Acció es mostra especialment crítica amb com ha gestionat aquesta crisi el CSN, l’organisme que depèn del govern de l’Estat i que té la missió de vetllar per la seguretat de les plantes nuclears espanyoles. Francisco Castejón considera que la gestió del CSN ha estat “deficient” i “permissiva”, perquè “si hi ha incertesa amb l’origen d’una incidència, el més sensat és aturar la planta de manera immediata i esperar que s’esclareixi la situació per tornar a autoritzar la seva arrencada, i s’ha trigat dues setmanes a prendre aquesta decisió”. Els ecologistes també discrepen de com s’ha classificat la gravetat de l’incident (nivell 0 a l’escala internacional que mesura els incidents nuclears). “És contradictori aturar una planta i dir que és nivell 0; almenys hauria de ser un nivell 1”, conclou Castejón.