Els nous casos de covid-19 a Barcelona es tripliquen en una setmana i ja n'hi ha 458

Barcelona també destaca per l'augment exponencial de contagis de covid-19. El nombre de nous contagis s'han triplicat en les dues últimes setmanes, passant de 164 a 458 casos en aquests moments. L'alcaldessa, Ada Colau, ha admès en roda de premsa que aquest increment d'infectats -que ha suposat fer 37 hospitalitzacions- "preocupa" al govern municipal, si bé ha deixat clar que la situació no és "alarmant" ni equiparable a la que s'està vivint al Segrià i que els 24 "petits" brots repartits per tota la ciutat, tres dels quals en residències d'avis, estan "totalment controlats".

Colau ha explicat que la major part dels afectats són persones joves o de mitjana edat, molts d'ells asimptomàtics, i que els contagis s'han produit en àmbits de lleure i oci. Una situació que associa al "relaxament" estival de la ciutadania. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha puntualitzat que els positius han augmentat sobretot en dos districtes, l'Eixample, de 45 a 119 casos; i Sants-Montjuïc, de 29 a 116 casos. Amb tot, i per evitar que la pandèmia es descontroli, Colau ha demanat als barcelonins que extremin les mesures de seguretat i al Govern que convoqui aquest mateix dimarts d'urgència la comissió mixta Ajuntament-Generalitat encarregada de seguir l'evolució de la malaltia a la ciutat.

A l'espera que l'executiu accepti aquesta reunió, on Colau creu que també hi hauria de participar l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat -en situació igualment d'augment de casos- i d'altres municipis metropolitans, l'alcaldessa ha avançat que és "absolutament clau" reforçar el dispositiu de rastreig de contactes dels infectats, que ara és -ha dit- "clarament insuficient". "120 rastrejadors per tot Catalunya no són suficients per fer aquest seguiment", ha inisistit. La gerent directora de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell, ha coincidit amb el diagnòstic, explicant que per cada 300 contagis serien necessaris 100 rastrejadors, i ha advertit que si els casos continuen augmentant -les xifres actuals no inclouen els positius de l'últim cap de setmana-, encara se'n necessitaran més.

El confinament està per ara descartat

Colau ha deixat clar que a la reunió haurà de servir per "anticipar" escenaris i determinar si s'aplica alguna "restricció a Barcelona". Ha descartat, això sí, aplicar en aquests moments un confinament a la ciutat, demanant no "precipitar cap mesura" perquè ara mateix la situacio no és "alarmant". De moment, l'Ajuntament ha decidit reactivar un dels anomenats 'Hotels Salut', amb 80 habitacions, per permetre el confinament adequat a alguns infectats i ha explicat que disposa de 30 pisos turístics amb el mateix objectiu. També es reforça el repartiment àpats a domicili i equipament de protecció i també poden retirar residus.