Per què els taxis porten ara matrícula blava?

El últims dies, passejant, potser heu vist cada cop més taxis amb la matrícula del darrere de color blau. Us hi heu fixat? Òbviament, el color no és pas un capritx estètic dels taxistes: us expliquem les raons del canvi.

Es tracta d’una modificació del reglament general de vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) que estableix diferències per a aquells vehicles que es dediquin al servei de taxi o al transport compartit i que els obliga a canviar les plaques a tot l'estat espanyol. Segons va publicar el BOE el passat 31 de juliol, el fons de "les plaques de matrícula posteriors destinades a vehicles al servei de taxi i de lloguer amb conductor de fins a nou places" han de ser ara amb un fons "de color blau" amb els caràcters blancs. La placa del davant segueix sent, però, blanca com fins ara.

Es tracta d’un canvi en el reglament que, des de l’1 d’agost, iguala amb un sol color el taxi convencional amb les anomenades llicències VTC d’aplicacions com Uber i Cabify i pretén facilitar la identificació d’aquest tipus de vehicles "davant de l’increment de l’intrusisme i la pirateria en el transport públic", assenyala el text de la proposició no de llei.

Malgrat que el mateix document avisa els titulars dels cotxes matriculats abans de l’1 d’agost d’enguany, data en què va entrar en vigor del reglament, que tenen un any de marge per fer el canvi, els taxis de Barcelona -i altres vehicles- ja han començat a afegir el blau als seus groc i negre habituals.

L’estat espanyol segueix, així, l’exemple d’altres països d’Europa en què els taxis duen un color diferent a la placa posterior, com ara els Països Baixos, on també és blava, o Grècia, Lituània, Letònia i Suècia, on són de color groc.