Barcelona amplia l'aforament per veure l'espai habilitat per als Reis d'Orient al Fòrum

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat l'espai del muntatge dedicat als Reis d'Orient al Fòrum de Barcelona després que s'esgotessin les primeres 45.000 places en només tres hores. S'han afegit 50 places més en cada franja de mitja hora i, en total, 6.300 localitats més, que ja es poden reservar –l'entrada és gratuïta– per internet. Tot i l'ampliació, el consistori assegura que continuaran garantint les mesures de seguretat i de distància.

De fet, abans de l'ampliació Esteve Camarés, director de Programes Culturals de l'Ajuntament, va explicar que l'espai és "molt gran, a l’aire lliure i amb prou capacitat per respectar la distància entre persones de dos metres". Està previst que cada hora hi entrin 700 persones. "Els infants podran visitar moltes coses que Ses Majestats ens han fet arribar: des dels carters reials fins als carboners, passant per l’espai d’anar a dormir o la bústia reial”, afegia Marta Almirall, directora artística del muntatge.

La instal·lació La màgia d’Orient neix com a punt de recollida de les cartes als Reis d'Orient durant aquest Nadal insòlit en què no hi haurà Cavalcada. Un espai on els més petits podran tafanejar, per primer cop, entre els engranatges que fan possible la nit més màgica. Al Fòrum s'hi podran veure les carrosses, les criatures fantàstiques i la Gran Bústia Reial en un recorregut immersiu de mitja hora.

També ha demanat a tothom que compleixi amb el "deure cívic" de cancel·lar les entrades si no es pot assistir a l'espectacle i evitar així que es repeteixi el que va passar durant les propostes que es van programar, també amb cita prèvia, per a les festes de la Mercè, en què hi va haver moltes cadires buides.