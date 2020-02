EN DIRECTE | Un noi de 22 anys que havia viatjat a Itàlia és el segon cas de coronavirus a Catalunya

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

Segon cas de coronavirus a Catalunya. El departament de Salut ha confirmat que un noi de 22 anys que havia estat a Itàlia ha donat positiu al test . És l'onzè cas detectat a Espanya, i el segon a Catalunya, després que dimarts es detectés la primera afectada, una dona de 36 anys d'origen italià i resident a Barcelona.

El jove, que havia viatjat a la regió italiana de del 22 al 25 de febrer, presentava molèsties al coll i febre. "Tenia els criteris clínics i epidemiològics per fer-li el test, que ha confirmat la positivitat de la infecció", ha explicat el secretari de Salut Pública, Joan Guix. Seguint el protocol d'actuació davant malalties infeccioses transmissibles d'alt risc, Salut ja està identificant les persones que han estat en contacte amb l'afectat, per fer una vigilància activa.

El primer cas de coronavirus confirmat aquest dimarts a Catalunya ha provocat ja l'aïllament de 33 persones –totes sense símptomes– als seus domicilis durant els pròxims 14 dies. De moment, totes les persones que han donat positiu s'haurien infectat fora d'Espanya. "A Catalunya tenim casos importats, no hi ha una transmissió local, estem absolutament preparats per detectar i tractar els casos que puguin sortir.

11 infeccions i dues altes

Del total d' 11 persones infectades a l'Estat, dues ja estan donades d'alta, i per tant són nou els casos en actiu. Aquest dimecres s'ha confirmat el segon cas a Madrid i en tots els casos es tracta de persones que han estat a la zona de risc al nord d'Itàlia. Se sumen als dos turistes italians que es van confirmar ahir a última hora i que s'allotjaven al mateix hotel d'Adeje (Tenerife) que el matrimoni que ja havia donat positiu. Els dos turistes formaven part del cercle més estret de persones que acompanyaven el metge italià al qual es va diagnosticar el coronavirus dilluns a la nit i la seva dona, que va donar positiu ahir al matí.

Aquests casos se sumen al de la dona italiana resident a Barcelona que està ingressada a l'Hospital Clínic i el d'un home infectat al País Valencià. A més, hi ha dos casos que ja estan inactius: el d'un turista alemany que va ser atès fa unes setmanes a l'hospital de La Gomera, fins que va rebre l'alta mèdica després de superar la malaltia sense cap conseqüència per a la seva salut, i un pacient britànic que va passar la malaltia a Mallorca