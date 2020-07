Les sortides de vehicles de Barcelona només cauen un 7,8% tot i la recomanació d'evitar la mobilitat

Les cues que es van veure ahir a la tarda a les rondes de Barcelona, a l'autopista i a les vies per anar tant a les platges com a la muntanya van ser el presagi del que s'ha mantingut aquest dissabte. Tot i que el Govern ha insistit en recomanar no anar a les segones residències i evitar la mobilitat pels contagis de covid-19, les sortides de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona només han caigut un 7,8% respecte al cap de setmana anterior. Fa una setmana, des de les 15.00 h de divendres fins a les 15.00 h de dissabte, van ser més de 450.000 els automòbils que van sortir, i aquest cap de setmana s'han superat els 415.000. Malgrat que hi ha hagut un descens, l'impacte de la recomanació –però no prohibició– de la Generalitat no ha sigut gaire notori.

Segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT), les sortides de vehicles de Barcelona i els municipis del costat s'han situat un 10% per sota d'un dissabte d'abans de l'estat d'alarma, quan acostumaven a ser més de 460.000 automòbils. També són un 19,8% menys dels que van sortir la mateixa setmana del juliol de l'any passat, quan van fregar els 520.000 vehicles. Tot i això, la reducció és poc significativa comparada amb el cap de setmana anterior, cosa que no ha evitat que aquest matí es tornessin a produir retencions com ahir a la tarda en direcció a Girona.

En aquest cas s'ha detectat trànsit intens a l'AP-7 entre Granollers i Cardedeu, però les congestions s'han vist a la sortida de l'autopista de Lloret de Mar, amb l'enllaç a la C-35, on s'ha produït un accident que ha deixat cues per anar a les vies que permeten arribar a la Costa Brava. Una altra de les retencions ha sigut a la C-32, a la sortida de Blanes, també en sentit Girona, per accedir a les platges de les comarques gironines.