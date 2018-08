La tongada de xàfecs i tempestes s’endú l’onada de calor

Els forts aiguats d'aquest dijous a la tarda van agafar el relleu a l’onada de calor. Això ha fet baixar la temperatura a tot arreu i ha fet marxar del litoral la xafogor tan acusada dels últims dies. Si bé no va ploure a tot el país, en alguns punts ho va fer amb intensitat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Tivissa van caure 70 litres per metre quadrat, 43 dels quals en 30 minuts, mentre que a Montesquiu en van caure gairebé 44 en 30 minuts i se’n van acumular un total de 53. Destaquen també els 75 de Llorac (de l’Agència Estatal de Meteorologia), els 63 de Roses, els 62 de la Panadella i els 55 d’Aldover.

A primera hora de la tarda es van repetir les pedregades. A Montmajor se’n van arribar a veure de fins a 6 centímetres de diàmetre. També a Tona i a Santa Coloma de Queralt en van arribar a caure, tot i que d’una mida més petita.

El vent va bufar fort i va ratxejar en alguns punts del país. Al puig Sesolles, ben a prop del turó de l’Home, amb el pas de la tempesta es va registrar un cop de 91 km/h. També destaquen les ratxes de 75 km/h de Llorac o de 71 km/h de Sant Hilari Sacalm. Fins i tot a Sant Esteve de Palautordera un possible esclafit va tombar diversos arbres, segons van informar els Bombers de la Generalitat.

Les precipitacions van anar acompanyades altra vegada de llamps i trons. La Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya va arribar a detectar un total de 39.411 llamps dins de Catalunya fins a les 21 h. D’aquests, 5.243 van impactar a terra. A causa de les tempestes els bombers van haver de fer més de 100 sortides entre les tres i les set de la tarda. Principalment les van fer per petites inundacions de baixos i carrers i per retirar arbres caiguts. La majoria dels serveis es van concentrar a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona.

També hi va haver diversos problemes de mobilitat. Per una banda, a partir d’ahir al migdia van deixar de circular trens a la línia R15 entre Reus i Móra la Nova, possiblement a causa de l’impacte d’un llamp a la catenària. Això va obligar els passatgers dels trens afectats a fer el trajecte per carretera.

Per altra banda, a la línia R4 la circulació de trens també va quedar interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia per la caiguda d’un llamp a l’altura del Vendrell. Així mateix, a les comarques de Girona hi va haver una incidència que va obligar els trens a circular per una sola via entre Girona i Maçanet de la Selva. Fins i tot a l’aeroport del Prat es van registrar alguns retards.

Sis morts per onada de calor

El departament de Salut va confirmar ahir la mort de dues persones més per l’onada de calor. Les víctimes, dos homes de 45 i 62 anys, van morir els dies 6 i 7 de juliol, però el Servei d’Emergències Mèdiques continuava investigant els casos fins ahir. Dilluns va morir un home per un cop de calor a Lleida i dimarts un home de 62 anys a la via pública de Barcelona: va ser la sisena víctima. A l’estat espanyol les víctimes han pujat a onze.