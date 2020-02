Cancel·lat el desnonament d'una horta urbana a Barcelona

Una trentena d'entitats del barri de la Prosperitat s'han concentrat aquest matí per frenar el desnonament previst a l'horta urbana Date una Huerta aquest dimarts entre les 9h i les 15 hores. La comitiva judicial finalment no s'ha presentat.

Entre les entitats hi ha associacions de veïns, horts comunitaris i associacions de famílies de les escoles. Per intentar impedir-ho, han organitzat una xocolatada popular sobre el terreny. Demanen que el projecte d'hort comunitari es mantingui viu fins que ja estigui tot a punt per començar les obres dels habitatges.

És un projecte comunitari, de barri, que busca portar el camp a la ciutat i teixir xarxa entre veïns aprofitant els espais buits. Ubicat al número 79 del carrer Joaquim Valls, al barri barceloní de la Prosperitat (Nou Barris), l'hort està aixecat sobre un solar propietat del BBVA i el fons Cerberus i on, segons denuncien els veïns, no hi ha demanat cap permís d'obres com a pas previ per començar a construir els pisos previstos. Per això, acusen la propietat de voler només el solar "net" i s'organitzen per mantenir en funcionament l'hort del barri.

▶️ a Barcelona

DESALLOTJAMENT A "DATE UNA HUERTA"



📆 dimarts 25 de febrer

⏰ a les 09:00

📍 c/ Joaquim Valls, 79 #BCN #25FEB20 pic.twitter.com/gvGjd0sykQ — Convocatòries dels Moviments Socials (@Convocatories) February 24, 2020

"Date una Huerta és molt més que un hort urbà que aporta verd i qualitat de vida a un barri molt dens en població i en ciment: és un projecte social que en els seus quatre anys d'existència s'ha guanyat el reconeixement del veïnat de la Prosperitat", han posat en valor les entitats de la zona en un comunicat conjunt. Els responsables de l'hort mantenen que alliberaran l'espai quan estigui en marxa el procés d'aixecar els pisos previstos en aquest espai. Però, de moment, no creuen que s'hagi arribat a aquest punt i defensen que és millor tenir un hort comunitari que un espai buit. Demanen a la propietat que, mentre no encari la construcció dels habitatges, s'abstingui de desnonar el seu projecte i que els cedeixi l'ús provisional de l'espai.

També demanen a l'Ajuntament que exerceixi de mediador per facilitar l'entesa amb la propietat. De fet, el primer intent de desallotjament, el febrer de l'any passat, es va aturar gràcies a la mediació del districte de Nou Barris. El segon es va viure a l'estiu i també es va frenar, i els veïns confien que podran ajornar també l'ofensiva d'avui.