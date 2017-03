En marxa el Pla STEMcat per fomentar les vocacions tecnològiques al sistema educatiu

El Govern va aprovar fa 10 dies la creació del grup de treball interdepartamental que ha d’elaborar el Pla STEMcat d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques per promoure un augment en l’interès per aquests estudis. L’acord estableix que el grup de treball STEMcat ha d’elaborar el pla amb l’objectiu que es pugui desplegar a les aules a partir del curs 2017-2018.

Aquest acord s’emmarca dins l’estratègia SmartCAT del Govern català, que s’ha reimpulsat recentment amb la inclusió de quatre nous àmbits d’actuació prioritaris entre els quals destaca la posada en marxa d’un programa per promoure les vocacions tecnològiques entre els joves, especialment entre les noies.

Segons estableix l’acord aprovat, el grup de treball STEMcat haurà d’elaborar un pla d’impuls d’aquestes vocacions tot potenciant la formació del professorat en aquests àmbits; fomentant les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els estudiants de l’educació obligatòria i desenvolupant procediments per fer-ne l’avaluació; encoratjant la participació de les empreses del sector a l’escola, i promovent la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a la societat, fent especial èmfasi en les activitats adreçades a la comunitat educativa.

Aquest grup de treball estarà adscrit al departament d’Ensenyament i estarà format per representants de la secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del departament de la Presidència; la secretaria de Polítiques Educatives del departament d’Ensenyament; les secretaries d’Universitats i Recerca i d’Empresa i Competitivitat del departament d’Empresa i Coneixement, i de cadascuna de les universitats catalanes.

Un pla per garantir oportunitats

Estudis realitzats per diferents organismes internacionals apunten que hi ha un desequilibri entre la demanda laboral de persones qualificades en els camps de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (el que correspon a les sigles en anglès de Sciencie, Technology, Engineering and Maths, STEM), i les persones amb titulacions en aquests àmbits. Les perspectives laborals del sector de les TIC a Europa fins al 2020 són de creació d’1,5 milions de llocs de treball en aquest àmbit, dels quals, si segueix la tendència actual, n’hi haurà uns 756.000 que no es podran cobrir per manca de professionals qualificats. De fet, el sector de les TIC, amb només un 5% d’atur, s’erigeix com un sector que ofereix grans oportunitats. En canvi, es va consolidant la davallada de les preinscripcions en titulacions de l’àmbit de les TIC a tot Europa, i Catalunya no n’és una excepció.

Aquesta situació és encara més greu si s’observa des d’una perspectiva de gènere, ja que les dones, tot i que accedeixen amb més proporció que els homes als estudis superiors, ho fan en un percentatge més baix en estudis d’aquestes àrees. Aquest desequilibri està provocant que, ja a hores d’ara, hi hagi llocs de treball que no es poden cobrir, i que, si es manté la tendència, es perdi l’oportunitat tant de generar com de cobrir els nous llocs de treball en l’àmbit TIC que, segons totes les previsions, es crearan a Europa en els propers anys.

La creació del Pla STEMcat, juntament amb altres programes ja en marxa actualment com mSchools, Bitbot.cat, donaTIC.cat, Ciència i Aula, Impulsem la robòtica, Formació Permanent del Professorat en CTM (Ciència, Tecnologia i Matemàtiques, etc.), dona compliment a objectius específics de les polítiques educatives incloses al Pla de Govern i a diferents articles de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sobre l’obligació dels poders públics de promoure polítiques que afavoreixin l’emancipació dels joves i el seu accés al món laboral, que garanteixin el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que facilitin l’accés a les TIC en condicions d’igualtat en tots els àmbits de la vida social i laboral de la ciutadania. Així mateix, el pla s’inscriu en els principis rectors de la llei d’educació, entre els quals figura la capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral i la competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.

A més, el Pla STEMcat dona resposta a la resolució del 5 d’octubre del 2016 del Parlament de Catalunya, en què s’insta el Govern de la Generalitat a realitzar les accions necessàries per garantir que tots els estudiants assoleixin, durant l’educació primària, les competències bàsiques necessàries per ser, a més de consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la societat digital, atenent la competència digital que han de desenvolupar els alumnes en aquesta etapa. En aquest sentit, la resolució proposa que la programació i la robòtica educativa siguin presents a l’escola des dels primers cursos de l’educació obligatòria, tot potenciant el que es coneix com a disciplines STEM, i insta el Govern a desplegar iniciatives específiques per enriquir i promoure l’oferta d’activitats extraescolars en què es fomenti i desenvolupi la competència digital avançada, com la programació i la robòtica i les tecnologies digitals creatives a Catalunya. Amb el Pla STEMcat es fa un pas més amb l’objectiu d’incorporar aquestes actuacions també a l’àmbit i els currículums escolars.

BITBOT.CAT

Un dels programes que s’inscriuen en aquesta línia de foment de les TIC entre els nens i nenes catalans ja està en marxa. És el Bitbot.cat, presentat l’octubre passat per la Generalitat com un programa d’impuls d’activitats extraescolars de programació i robòtica promogut per la secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del departament de la Presidència amb la col·laboració de la secretaria de Polítiques Educatives del departament d’Ensenyament.

Bitbot.cat és el resultat de la col·laboració entre dos departaments com el de la Presidència i el d’Ensenyament, cosa que demostra fins a quin punt l’impuls de les vocacions STEM entre els més joves i molt especialment entre les noies és un tema transversal i prioritari per al Govern.

L’àmbit d’actuació del programa Bitbot.cat es restringeix a l’oferta d’activitats extraescolars (casals de Nadal i estiu i activitats dins o fora de l’escola en horari no lectiu) i s’articula entorn a quatre eixos: creació d’un catàleg i d’una agenda d’activitats extraescolars en robòtica i programació, consultable al portal Bitbot.cat; definició de programes formatius i certificació dels monitors en robòtica i programació en col·laboració amb el Citilab Cornellà; xerrades taller per a les associacions de famílies d’alumnes i docents amb la col·laboració de les associacions de pares i mares, i promoció, difusió i foment de la participació en competicions i premis de l’àmbit de la programació i la robòtica.