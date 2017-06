El Girona busca l'ascens a Primera contra el Saragossa

El Girona no pot posposar la festa una setmana més. El conjunt català vol aconseguir l'ascens a Primera en el partit que juga a Montilivi contra el Saragossa, penúltima oportunitat per fer realitat el somni. Els gironins necessiten sumar un punt o bé que el Getafe no guanyi el seu partit contra l'Almeria. Els madrilenys però, s'han avançat al marcador abans del minut 10, pressionant el Girona, i a l'inici de la segona han ampliat l'avantatge.

Pablo Machín ha escollit Bounou, Ramalho, Alcalá, Juanpe, Aday, Granell, Eloi, Portu, Borja, Mojica i Sandaza per superar el Saragossa. La primera meitat s'ha jugat sense sobresalts, amb dos equips pràcticament sense trepitjar l'àrea rival: el Saragossa també s'assegura la permanència amb un punt. A la segona, la tònica ha estat la mateixa que al primer tram, molt control a la medul·lar i poca profunditat.

Així ha estat la massiva rebuda de l'afició local als seus jugadors: