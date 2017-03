Pedrerol dona per eliminat al Barça abans d'hora

"No ha pogut ser, bé, tot i que un miracle...". Així començava la precipitada introducció de Josep Pedrerol a l'espai televisiu Champions Atresmedia, on segons abans de la remuntada del Barça, va donar per eliminat el conjunt blaugrana.

Y lo de Pedrerol... vergüenza ajena pic.twitter.com/KiqVgg8muP — MANOJ DASWANI (@mdaswani) 8 de març de 2017

"Els miracles existeixen, encara queden quatre minuts per resoldre el partit del Barça contra el PSG. Tres gols a zero, ho tenia a prop, però el gol de Cavani acabava amb les esperances del Barça d'aconseguir l'anhelada remuntada. El públic ha empès, ha animat, però han faltat coses", va afegir el presentador català, que minuts després va penjar un vídeo a la seva pàgina de Facebook.

"Que gran que és el futbol, oi que si? No sé si és penal a Suárez o no, però el futbol és gran per aquestes coses. Perquè quan lluites per un somni, ho pots aconseguir, i el Barça ho ha aconseguit. El Barça ha fet sis gols i Emery s'ha espantat. I qui s'espanta, perd. I qui lluita per alguna cosa, a vegades ho aconsegueix. Enhorabona als culers, que bonic que ha estat", exposava el presentador d'Atresmedia.

Setmanes abans, en un altre espai presentat per Pedrerol, 'El Chiringuito', el periodista Alfredo Duro no va cansar-se de repetir, en català, "quatre zero i al carrer, al carrer i al carrer".