Nova Convergència aposta per Gordó, Rull, Pascal, Mas i Puigdemont com a candidats a la presidència de la Generalitat

Nova Convergència, la plataforma de l'exconseller Germà Gordó al PDECat, aposta pel nom del mateix Gordó; el de l'actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; el de la coordinadora general del partit, Marta Pascal; el de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i el del seu successor, Carles Puigdemont, com a possibles candidats a la presidència de la Generalitat.

Segons un comunicat de la plataforma que recull Europa Press, així ho expressa una "gran majoria" dels seus simpatitzants en l'enquesta interna que han elaborat fa poc. Per liderar Barcelona, Nova Convergència suggereix la candidatura del regidor Jordi Martí; la de la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Teresa Pitarch; la de la consellera Neus Munté; la de l'exprimer tinent d'alcalde Joaquim Forn, i la del president del PDECat a Nou Barris, Edgar Collado, entre d'altres.

De fet, Nova Convergència ja va avançar a Europa Press al gener que no descartava competir amb una candidatura pròpia, que podria liderar Gordó, en cas que es convoquessin primàries al partit per triar un cap de llista per a unes eventuals eleccions catalanes. En l'assemblea, celebrada dissabte i a la qual van assistir unes 150 persones, es va explicar que l'enquesta pretén marcar el posicionament ideològic de la plataforma de cara als pròxims mesos, que es preveuen "decisius" per a Catalunya.

Sobre el relleu de Francesc Homs com a portaveu del PDECat al Congrés, Nova Convergència ha manifestat la seva "perplexitat" perquè el partit no hagi consultat prèviament als associats: "Ens sorprèn precisament que per a aquest càrrec, que va ser escollit amb primàries per a les eleccions, no s'hagi consultat l'opinió del consell nacional". No obstant això, reconeixen el valor del tàndem format per Carles Campuzano i Jordi Xuclà per substituir Homs, i els animen a desenvolupar una bona feina com a nou portaveu del partit a la cambra i com a coordinador de grup, respectivament.

Cert malestar amb Puigdemont per la defensa exclusiva de l'escola pública

Durant l'assemblea, també han abordat el debat sobre la qualitat del sistema educatiu català, perquè veuen "artificial voler crear una polèmica entre centres públics i concertats, ja que l'èxit rotund és el model educatiu perquè no distingeix entre la titularitat de centres". Per això, els integrants de Nova Convergència han manifestat "un cert malestar" pel vídeo de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) en què intervenen Puigdemont i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en defensa de l'escola pública únicament, en comptes de posar en valor el model vigent.