Montoro presumeix de les mancances

Cristóbal Montoro ha encarat la seva defensa dels pressupostos generals de l’Estat amb l’objectiu, deia, de “convèncer” els escèptics, i acabar d’esgarrapar algun vot més per desfer l’empat amb què, molt probablement, superaran el primer tràmit parlamentari, demà. I per fer-ho, ha optat per desfermar una eufòria econòmica exagerada, i per presumir d’una despesa social que, és cert, suposa el 64% de les despeses de l’Estat, però que no s’ha disparat per voluntat de l’executiu de Mariano Rajoy, sinó més aviat per culpa de la seva política econòmica.

El ministre d’Hisenda reconeixia que la despesa social, als pressupostos de l’Estat, ha augmentat com a conseqüència de l’augment de la partida de les pensions. La primera causa d’aquest augment és inevitable: l’envelliment de la població. Però rere aquest increment de la despesa s’amaga una mancança del model de la recuperació impulsada per a Rajoy, i que ha drenat els recursos de la Seguretat Social a base de precaritzar els llocs de treball i reduir salaris.

La devaluació interna, forçosament, va acompanyada d’unes cotitzacions socials més baixes que han fet que, tot i l’augment de l’ocupació experimentat pel mercat de treball en els últims anys, i del qual Montoro no perd oportunitat per presumir, el sistema no és capaç de sufragar l’augment de les despeses. Això ha creat un forat a la Seguretat Social que s’ha de cobrir ja amb els diners dels pressupostos i que disparen automàticament i involuntària la despesa social. Les partides que no pugen per obligació, com l'educació a la sanitat, baixen, i fan possible retallada de 5.000 milions que compté el global dels comptes.

Això obliga, segons ha reconegut Montoro, a reduir algunes de les inversions, i a continuar amb la política d’austeritat. “Hem sortit de la crisi que venia de la borratxera de la despesa pública i volen anar de copes a celebrar-ho, ha dit el ministre d’Hisenda, criticant els que demanen augmentar la despesa de l’Estat. Però, de nou, Montoro ha presumit de mancances: el ministre ha fet una aposta per “gastar millor”, i ha censurat els que volen “fer ponts abans que baixi el riu”, una metàfora que es pot aplicar a la construcció de línies d’AVE sense passatgers o aeroports fantasma impulsada per l’executiu de Mariano Rajoy.