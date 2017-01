Sánchez començarà des de Sevilla la gira amb cotxe per "escoltar" els militants

Pedro Sánchez està disposat a donar batallà. I malgrat la candidatura de Patxi López li hagi volgut destrossar els plans d'enfrontar-se cara a cara a Susana Díaz pel lideratge del PSOE, l'exsecretari general del partit té intenció de fer un pas endavant. Tal i com va prometre després del cop a Ferraz, Sánchez començarà el pròxim 29 de gener una gira amb cotxe per Espanya per "escoltar" els militants. No confirma encara si es presentarà finalment a les primàries, però té intenció d'incomodar la baronessa socialista fins al final. No en va, començarà la gira casa de la presidenta andalusa: Sevilla, tal i com ha anunciat aquest dijous per Twitter.

Cumplo con mi palabra. La próxima semana iniciaré encuentros para escuchar a quienes no fueron escuchados: los militantes. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de enero de 2017

Primera estación: Sevilla, 29 de enero. Pronto os daremos detalles del lugar y la hora. Os esperamos! Gracias a todos/as! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 19 de enero de 2017

La batalla de cara les primàries estarà servida aquell mateix cap de setmana a Andalusia. Díaz té previst un acte amb l'exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba a Alcalá de Gazules (Cadis) durant el cap de setmana del 27 i 28 de gener. Sánchez vol parlar amb "moltes persones" els pròxims dies abans de prendre una decisió final sobre les primàries, i més després que l'exlehedakari hagi anunciat que es presentarà.

Sánchez renuncia a l'escó al Congrés per "recuperar el PSOE"

Sánchez va anunciar que començaria una gira per Espanya per recollir suports tan bon punt va deixar l'escó al Congrés. Però ha anat ajornant aquest viatge en la mesura que minvaven els seus suports i que la gestora del PSOE decidia eternitzar la convocatòria del congrés del partit, que finalment se celebrarà a mitjans de juny després d'unes primàries al maig.

Des de llavors, només ha fet dues parades per trobar-se amb els militants: primer al País Valencià i després en un poble d'Astúries, que la gestora socialista va intentar contraprogramar amb un míting de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a Lleó.