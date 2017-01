Urkullu no assistirà a la presa de possessió del nou delegat del govern espanyol al País Basc

El lehendakari, Iñigo Urkullu creu que la figura del delegat del govern espanyol al País Basc "no té sentit" en una autonomia amb "un règim singular", i per aquest motiu no assistirà a la presa de possessió de Javier de Andrés com a nou delegat del Govern espanyol a Euskadi.

Al seu lloc, com a representació de l'executiu basc, hi assistirà el conseller de Governança Pública i Autogovern, Josu Erkoreka. La presa de possessió tindrà lloc el pròxim dilluns a Vitòria amb la presència de la vicepresidenta de l'executiu espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, qui ja ha enviat la invitació oficial a Erkoreka.

Fonts del govern basc han afirmat a EFE que l'absència d'Urkullu és " per motius de fons i també de forma", ja que el lehendakari considera que aquesta figura és " del govern, no de l'Estat". Urkullu també ha criticat que De Andrés ha avalat "tots els recursos presentats pel seu antecessor en contra de decisions adoptades pel Parlament i el govern basc".

Des de l'executiu autonòmic han volgut remarcar que "no es pot entendre" que quan es vol iniciar una nova etapa de relació entre l'Estat i el País Basc, l'anunci de la invitació arribi a Urkullu a través "dels mitjans de comunicació".