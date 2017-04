Arrimadas veu manca de "voluntat política" per lluitar contra la corrupció

La líder de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Inés Arrimadas, considera que els "vells partits", com el PP, el PSOE i Convergència -ara PDECat-, no tenen " voluntat política" per lluitar contra la corrupció, i per aquest motiu afirma que un dels objectius de la seva formació és "ser un partit útil" per "obligar els vells partits" a aprovar mesures anticorrupció com despolititzar la justícia, eliminar els aforaments i acabar amb els indults a polítics condemnats.

La cap de l'oposició al Parlament ho ha dit en una entrevista a 'El món a RAC1', l'endemà que l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González fos detingut en el marc d'una investigació sobre presumpte corrupció a l'empresa d'aigua pública de la comunitat.

"Ja sabíem que el PP, el PSOE i CDC tenien corrupció. Però el que hem de fer, més enllà de denunciar la corrupció, és obligar els vells partits a aprovar mesures per lluitar-hi", ha insistit Arrimadas, alhora que ha afirmat que lluitar contra la corrupció "surt gratis. L'únic que falta és voluntat política".

"El Govern no té cap interès en fer el referèndum"

En clau de política catalana, Arrimadas ha afirmat que "segur" que no hi haurà cap referèndum a Catalunya "com a tal". "No sé si potser voldran fer un altre 9-N", s'ha preguntat la cap de l'oposició. De totes maneres, Arrimadas ha afirmat que "el Govern no té cap tipus d'interès" en fer el referèndum, i ha assegurat que "només els interessa el victimisme de poder dir 'no em deixen fer-lo'".