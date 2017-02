El nou senador d'ERC denuncia insults racistes per part de ciutadans de "l'Estat"

El senador d'ERC que substitueix a l'exjutge Santi Vidal, Robert Masih, s'ha estrenat davant la premsa aquest dilluns denunciant un allau d'insults "racistes i xenòfobs" en les seves primeres setmanes al càrrec. Segons el republicà, després de prendre possessió de l'escó a la cambra alta, les xarxes van ser l'escenari perfecte perquè "molta gent" l'ataqués pel seu origen indi i també per ser independentista català. A més, Masih ha assegurat que aquests insults racistes només li han arribat des de ciutadans espanyols i afirma que "mai" ha vist res semblant provinent de catalans.

"Els insults eren per part d'alguna gent d'aquesta part –en referència a Espanya-. És cert que a Catalunya mai hem vist aquestes reaccions, però alguna gent de la resta de l'Estat encara té aquesta mentalitat que hauria de canviar, i hi han de treballar ells. Nosaltres, des de Catalunya no hem vist mai aquests comentaris o insults", ha sentenciat el nou senador.

Davant aquesta situació, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha sortit en defensa del senador i ha qualificat de "vergonyós" que Masih hagi "patit racisme i xenofòbia a tots els nivells". "El que no sabem és si l'han insultat pel seu origen o per ser independentista", ha afegit.

Èxit de la manifestació pels refugiats

D'altra banda, Sabrià s'ha felicitat, en nom d'ERC, pel resultat de la manifestació que dissabte va portar milers de persones als carrers de Barcelona en favor de l'acolliment de refugiats. " Catalunya va demostrar que és un poble de pobles, que ve de la diversitat, i que recorda que fa 80 anys érem nosaltres els refugiats i els que demanàvem asil", ha comentat. Tot afegint que "davant un Estat que ni vol ni deixa acollir i destina els fons als CIE i a expulsions, Catalunya envia missatge al món, que és un poble solidari i que vol acollir".

Per a Sabrià, a més, la manifestació va ser una mostra del suport a l'acolliment i és suficient "per reptar a l'Estat a acollir a les persones per a les que tenim disposició". "La mostra del carrer el que ha de fer és accelerar els terminis", ha conclòs.