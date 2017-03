Les dones amb pitjors feines, víctimes dels mals crònics

Una dona de fer feines té tres vegades més de possibilitats de patir una malaltia crònica que una directora d’empresa. Les diferències en salut ja no les marca només la biologia o la genètica, sinó que també s’expliquen per les professions -i els sous-. Així, el 35,9% de les dones amb feines no qualificades de Barcelona pateixen alguna malaltia crònica, uns trastorns que, en canvi, afecten només el 10,7% de les directives. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe de Salut 2015, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que també evidencia la diferència ocupacional entre els homes. El 20% dels que es dediquen a treballs manuals tenen un trastorn crònic, un percentatge que és del 9,3% en el cas dels directius.

540x797

L’informe entén per trastorns crònics malalties com tenir la tensió arterial alta, mal d’esquena lumbar i cervical, artrosi, migranyes i depressió, entre altres. Així, un de cada quatre homes té la tensió arterial alta i el 21% el colesterol elevat, mentre que entre les dones els problemes crònics més habituals són artrosi, artritis i reumatisme (afecten el 29% de les barcelonines) i mal d’esquena lumbar (ho pateixen el 28,1%). En quart lloc hi ha la depressió (21,8), una malaltia que afecta un 11,9% d’homes.

De fet, l’informe conclou que els trastorns de tipus ansiós i depressiu han augmentat un 18,3% entre el 2014 i el 2015, l’any en què es van registrar 375 casos de salut mental relacionats amb la feina a la Unitat de Salut Laboral de Barcelona. La majoria són per ansietat o depressió i el 67% afecten dones.

A més jerarquia, més estrès?

Encara que sigui un dels trastorns més habituals, l’estudi no dona dades de les malalties concretes en funció de l’ocupació. Tot i això, diverses expertes consultades per l’ARA asseguren que encara que ho pugui semblar les dones directives no pateixen més estrès que les dones amb feines poc qualificades. A vegades fins i tot és al contrari.

“Una directiva té uns mitjans, com una dona de fer feines i cangurs, que no té una dona amb una feina menys qualificada, i a més està fent la feina que li agrada i per la qual ha estudiat”, argumenta Rosa Navarro, metgessa de la Vall d’Hebron i experta en desigualtat de gènere. Navarro explica també que les dones amb feines de baixa qualificació acostumen a llevar-se abans i descansar poc, i entren sovint en un “cercle viciós” del qual és difícil sortir: “No tenen recursos per arriscar-se i deixar la feina si no en tenen una altra”.

Ho corrobora Roser Cirici, psicòloga clínica. “En les feines poc qualificades, les condicions de treball són molt precàries i han empitjorat”, assegura, i avisa que les dones que s’hi dediquen han de fer front també a “moltes càrregues familiars”, que “és normal que produeixin ansietat”. Potser per això ha crescut l’ús d’antidepressius tant entre els homes (117 de cada 1.000 en prenen) com entre les dones (252 de cada mil), així com d’ansiolítics (83 de cada 1.000 homes i 148 de cada 1.000 dones en prenen).

Bronquitis infantil

En el cas dels infants, els principals trastorns crònics són la bronquitis, que creix lleugerament (la pateixen un 12% dels nens i un 8,6% de nenes). Els segueixen, amb un 8% de casos entre els menors de 15 anys, l’otitis, l’enuresi -orinar-se involuntàriament al llit- i les al·lèrgies. Per sota del 5% hi ha la hiperactivitat, l’asma i les deficiències visuals, sense diferències per gènere.