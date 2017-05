Les platges de Barcelona, al límit de visitants

Les platges de Barcelona estan en "nivells límit". Ho ha assegurat aquest dilluns el comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament, Frederic Ximeno, durant el tret de sortida a la temporada alta de bany, que comença avui i s'allargarà fins al 17 de setembre. Segons ha explicat el comissionat en una roda de premsa des del front marítim, les platges de Barcelona van rebre l'any passat més de 4,7 milions de visitants, gairebé 1 milió més que l'anterior registre.

Des de la crisi, els banyistes al litoral barceloní –2,4 milions el 2008– s'han duplicat, i les previsions són que les xifres segueixin creixent. "Haurem d'estar atents als nivells de saturació", ha assenyalat Ximeno, que ha explicat que de moment l'únic que pot fer l'Ajuntament és intentar oferir el màxim nombre de serveis possibles, tant en efectius de neteja com en equipaments (lavabos públics, dutxes i guinguetes). "No podem regular ni prohibir l'accés a les platges", ha opinat el comissionat, que tot i així ha recalcat que mesures com el pla per limitar els hotels a la ciutat poden servir perquè la situació no es descontroli.

L'any vinent es repensaran les guinguetes

Aquest 2017, a més, finalitzen les llicències de totes les guinguetes. És per això que de cara a l'any vinent es "replantejaran" els serveis de les platges de la ciutat, amb l'objectiu "d'optimitzar la gestió i oferir serveis dimensionats que permetin a tothom gaudir del front litoral". Segons el comissionat d'Ecologia, es revisaran aspectes com ara el nombre de gandules o les dimensions dels xiringuitos.

El vòlei inunda les platges de BarcelonaActualment, a Barcelona hi ha 17 guinguetes instal·lades. Totes presten el servei de guingueta-bar amb una terrassa de 100 metres quadrats. 10, a més, són 'packs' de guingueta, gandules i para-sols. Quatre llicències de gandules i dues de para-sols que caducaven ja aquesta temporada no han sigut renovades, de manera que s'ha recuperat un espai de 1.800 metres quadrats de sorra. La platja per a gossos, que va començar com a pla pilot l'any passat, continuarà amb el mateix espai.

"La platja és un espai d'oci, però també és un espai natural fràgil de gran importància per a l'ecosistema de la ciutat i cal que hi hagi un equilibri", ha conclòs Ximeno, que ha recordat que al litoral barceloní hi ha 45 quilòmetres quadrats d'esculls submarins, "vitals per a la funció ecològica de la platja".