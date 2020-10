L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'I tu, com t'has portat?'

A Catalunya no tenim estat d’alarma però els bars i els restaurants estan tancats. A Madrid tenen estat d’alarma però els bars i els restaurants no estan tancats. A França han decretat el toc de queda per a 20 milions d’habitants. Tots els governs estan intentant que no es col·lapsin els hospitals i tots els sectors afectats per les restriccions lamenten que els hagi tocat el rebre.

En aquest bar que serveix menjars casolans han hagut de posar pràcticament tota la plantilla en ERTO i s’han arremangat per oferir menjar per emportar.

Per què els bars? Un estudi d’un banc nord-americà va comparar la despesa de 30 milions de titulars de targeta de crèdit en restaurants dels Estats Units i les dades de nous contagis de coronavirus que va recopilar la Universitat Johns Hopkins durant la primera onada de la pandèmia i va arribar a la conclusió que el nivell de despesa en restaurants servia per predir els brots de coronavirus que es produirien tres setmanes després.

L'entitat de crèdit va fer el mateix amb l'ús de les targetes en altres establiments. I què va trobar? L'augment de la despesa en els supermercats coincidia amb una caiguda del virus les setmanes posteriors. Quan més persones compraven directament els aliments a les botigues en comptes de consumir als restaurants, l'epidèmia retrocedia.

En un treball de camp molt més pròxim geogràficament, el grup de recerca Biocomsc de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va detectar a Barcelona que a les terrasses dels bars només el 2% dels clients portaven la mascareta posada.

De manera que si només ens fixem en les mesures restrictives del Govern i la queixa dels gremis afectats, perdrem de vista una part bàsica del problema, que és el nostre comportament individual. Si ens queixem de la intromissió del Govern en la nostra vida, potser que també ens preguntem quins nivells de precaució amb el virus estem seguint, i si som d’aquells que criticaríem el Govern per tancar quan tanca i per no haver tancat quan les xifres es disparessin.

Mentrestant, la solidaritat en la despesa és fonamental per mantenir viva l’economia, que com tothom sap és una roda.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.