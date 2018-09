L'AVE Barcelona-Madrid tindrà competència: llum verda al primer projecte d'alta velocitat privat

Comença a perillar el monopoli de Renfe en l'alta velocitat ferroviària. El trajecte Barcelona-Madrid comptarà amb un AVE privat. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat aquest dilluns el projecte d'Intermodalidad de Levante SA (ILSA), dels propietaris d'Air Nostrum per engegar un servei d'alta velocitat entre Madrid i Montpeller que passaria per Barcelona. La CNMC creu que serà positiu per als usuaris, perquè es triplicaran les freqüències entre Madrid i la ciutat francesa i s'incrementaran un 50% des de Barcelona. ILSA assegura que els seus temps de viatge seran un 10% més curts i més barats.

ILSA assegura que el seu servei serà un 10% més ràpid i que els bitllets seran més barats

Quin servei vol oferir ILSA? Dues freqüències diàries per sentit entre Madrid i Montpellier amb parades a Narbona, Perpinyà, Barcelona i Saragossa. El total del trajecte s'allargaria 5 hores i 47 minuts. Mentre que a la part del trajecte espanyol es permetrà la pujada i baixada de viatgers tant amb destinació internacional com nacional; a les estacions franceses només s'hi admetrien viatgers amb destí internacional. La data prevista per ILSA quan va presentar per primera vegada el projecte ara fa un any era el 5 d'octubre del 2018 però queda pendent ara del lloguer de tres trens de la sèrie 100 d'Alstom que ha de llogar a Renfe Alquiler i que, de fet, Ilsa ja va sol·licitar el 8 de febrer del 2017. Renfe argumenta que "no consta la seva disponibilitat" i que cal veure si estan homologats per circular per la via ferroviària francesa. A més, al·lega que no té capacitat per llogar trens a altres operadores, un conflicte que ja l'ha enfrontat amb Foment anteriorment. Per tant, el més provable és que la data s'endarrereixi precisament per les dificultats de llogar la maquinària a Renfe.

La batalla amb Foment

Aquesta resolució definitiva ha hagut de passar per una batalla legal amb el ministeri de Foment, responsable de Renfe i Adif, que arrenca quan el seu titular era el ministre Íñigo de la Serna, del govern de Mariano Rajoy. Ja fa un any que els socis propietaris d'Air Nostrum van presentar la seva proposta a la CNMC. Aleshores, l'autoritat de la competència va començar a desenvolupar un reglament per començar a regular l'obertura a la competència d'aquests serveis i Foment ho va intentar aturar per la via judicial. El ministeri va presentar un recurs demanant mesures cautelars per aturar la resolució davant l'Audiència Nacional, però el tribunal va denegar-les.

Foment va intentar aturar la regulació per permetre aquest projecte a l'Audiència Nacional

La liberalització del transport ferroviari a Europa s'ha anat duent a terme de manera progressiva des del 2000, quan han anat entrant en vigor diferents paquets regulatoris que tenen per objectiu incrementar la competència i eliminar els monopolis estatals que hi havia a la majoria d'estats membres. Per això, fins ara no havia estat possible que cap empresa privada intentés impulsar un servei d'aquesta mena a Espanya. Però el 2020 sí que serà possible perquè és la data límit de l'entrada en vigor del quart paquet d'aquesta regulació que permet completar la liberalització a nivell estatal. Aprofitant aquesta finestra, ILSA va presentar l'any passat el projecte que ha estat aprovat aquest dilluns. I va ser aleshores quan la CNMC va començar a desenvolupar el reglament per acollir aquest projecte.

Renfe ajorna la liberalització del transport de passatgers fins al 2020, límit legal fixat per Europa

Per garantir encara el domini de Renfe fins el 2020 el que fa el reglament de la CNMC és posar límits a les entrades de nous operadors privats que, de moment, han de complir amb el requisit d'establir una connexió internacional i no estatal que tingui, com a mínim, un 20% dels quilòmetres del recorregut són en tram internacional. En aquest sentit, ILSA argumenta que del trajecte Madrid-Montpellier (968,7 km) un 80,3% (777,4km) passen per Espanya i 191,3 km (19,7%) a França. També es fixa com a mínim que el 30% dels ingressos generats pel servei provinguin del negoci internacional.

Competència creu que es millora l'oferta per als usuaris i posa límits a ILSA fins el 2020

Un cop elaborada aquesta normativa, que Foment no va poder paralizar als tribunals, Renfe va presentar una sol·licitud d'al·legació demanant que l'autoritat de la competència determinés si aquest projecte compleix les normatives nacionals. L'empresa pública sosté que no hi ha prou demanda internacional per justificar aquest trajecte i, per tant, interpreta que la intenció d'Air Nostrum no és operar un trajecte internacional sinó aprofitar la demanda que hi ha entre les destinacions espanyoles i tenir el camí aplanat per quan s'hagi liberalitzat de tot el sector el 2020.