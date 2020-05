Catalunya lidera el nombre d'operacions de crèdit avalades per l'ICO

Des que el govern espanyol va aprovar la línia d'avals a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), empreses i autònoms d'Espanya han rebut 420.717 préstecs per valor de més de 53.500 milions d'euros. Segons les dades que ha publicat aquest divendres el ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, gairebé dos de cada deu (18%) d'aquestes operacions s'han tancat a Catalunya. Així, amb més de 77.000 crèdits concedits, Catalunya és la comunitat autònoma que encapçala el rànquing. Però pel que fa als diners rebuts (9.700 milions d'euros) la supera Madrid amb 10.000 milions i mig d'euros.

El Principat baixa a tercera posició si es té en compte el nombre d'empreses que han sol·licitat rebre aquests diners. En aquest cas guanya Andalusia, amb gairebé 60.000 empreses; la segueix Madrid, amb 49.500 i, en tercer lloc hi ha Catalunya, amb unes 40.000. Al costat contrari, les comunitats que menys crèdits ICO han demanat són Ceuta i Melilla, La Rioja, Cantàbria i Navarra.

"Les pimes i els autònoms segueixen concentrant el nombre més alt d'operacions aprovades i finançament concedit", assenyala el comunicat emès pel govern espanyol. Són un 98% del total. Dins d'aquest percentatge, un 74% de les operacions corresponen a empreses d'autònoms o micropimes amb menys de 10 empleats. Dividides en funció dels sectors, les dades indiquen que les empreses i negocis relacionats amb el turisme, l'oci i la cultura són les que han rebut més volum (8.600 milions d'euros i 82.000 crèdits concedits), seguides del sector dels béns de consum i el comerç, i després del de la construcció i les infraestructures.

Els crèdits avalats per l'ICO conformen una de les grans mesures del govern de Pedro Sánchez per ajudar els negocis a no quedar-se sense liquiditat mentre durin els efectes per contenir la pandèmia. En total tenen una dotació de fins a 100.000 milions d'euros i, de moment, l'ICO ja ha autoritzat avals per valor de 40.000 milions, segons dades del ministeri d'Economia. De moment s'ha canalitzat un finançament –exposa el document– de més de 53.600 milions, que seria la suma dels avals i el 20% que aporten els bancs. Malgrat això, els préstecs avalats per l'Estat no estan exempts de crítiques, sobretot relacionades amb les pràctiques amb què s'han portat a terme o amb l'opinió que són una mesura insuficient.