Al 38% d'empreses de la construcció els falta mà d'obra qualificada, segons un estudi de la Cambra

Era una recerca pensada per orientar els alumnes al Saló de l'Ensenyament i s'ha acabat convertint en un termòmetre per mesurar els estudis amb més sortida professional, més possibilitat d'aconseguir feina i millor remuneració econòmica davant l'eventual escenari de crisi. La Cambra de Comerç ha presentat aquest divendres un informe que analitza el mercat laboral amb l'ajuda d'Infojobs. L'estudi conclou el que ja és sabut: que al sector de la informàtica i les telecomunicacions hi ha molta demanda i poca oferta. Segons dades del 2018, un 22% de les vacants a Catalunya pertanyen a aquests sectors. Malgrat això, una enquesta feta a finals del 2019 per la mateixa Cambra indica que és a la construcció on més es percep la falta de mà d'obra qualificada. Un 38% dels empresaris del sector així ho manifesten, davant del 26% que treballen en el món dels serveis o el 24% que es dediquen a la indústria.

Ara bé, segons les dades d'Infojobs del 2018 el sector de la construcció està quart per la cua en percentatge de vacants. Per fer feines d'administració immobiliària, direcció i gestió d'obres, arquitectura o construcció es van oferir 1.800 llocs de treball dirigits a estudiants de formació professional i uns 2.700 per a graduats universitaris. En conjunt, un 2% del total de vacants. Però les opcions creixien quan s'inclou el que la Cambra entén per oficis. El 2018 es van publicar unes 5.600 ofertes de feina per a electricistes, per exemple, amb pocs candidats per oferta i retribuïdes amb entre 20.000 i 30.000 euros anuals de mitjana en funció de la formació i l'experiència.

"La falta de professionals en aquest sector probablement ve derivada de la crisi de fa uns anys", ha dit Román Campa, director general d'Infojobs. Segons l'enquesta del 2019 de la Cambra de Comerç, la sensació és generalitzada: una de cada quatre empreses a Catalunya assegura que hi falta mà d'obra qualificada, mentre que sis anys enrere només detectava el problema una de cada setze. La radiografia publicada aquest divendres especifica, en aquest sentit, que les professions amb un problema més important de captació de talent són la informàtica i les telecomunicacions; la tecnologia i la indústria, i les professions i els oficis relacionats amb l'electricitat, l'automoció, l'estètica i l'alimentació, entre d'altres. Segons les dades publicades, aquests tres segments són els que ofereixen una millor relació entre vacants, inscrits per vacant i sou.

Així, el 2018 es van oferir 44.000 llocs de treball en el camp de la informàtica i les telecomunicacions per a estudiants de formació professionals i 19.000 per a graduats universitaris. En el primer cas, pagats amb entre uns 28.000 i uns 38.000 euros anuals en funció de l'experiència. En el segon, entre uns 32.000 i uns 51.000 euros anuals. "L'estudi arriba en el moment just", ha conclòs Joan Canadell. "És probable que moltes persones es quedin sense feina i pensin que una manera de fer front a la nova situació sigui reinventar-se: aquest estudi pot ajudar-los", ha afegit.