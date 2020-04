El bucle de la improvisació i la descoordinació entre governs

En aquesta crisi es pot dir clarament que no hi ha hagut cap administració que ho hagi fet bé. La situació a les residències; el caos de les xifres de morts i hospitalitzats, que no acaben d'estar clares; les promeses de tests, mascaretes i personal, que després triguen dies o setmanes a arribar... És desesperant veure com es tiren pilotes fora en un tema tan seriós i constatar que és impossible que hi hagi autocrítica, explicacions clares de la situació i uns acords bàsics entre administracions sobre les instruccions que s'han de donar als ciutadans.

A partir de dilluns en bona part d'Espanya i de dimarts a Catalunya s'haurà acabat el confinament total i molts treballadors hauran de tornar a la feina, si és que no estan a l'atur o no poden fer teletreball. Tot i que el ministre de Sanitat, Salvador Illa –que va insistir una vegada i una altra que l'emergència continua i el confinament també–, va explicar dissabte la guia d'actuació per prevenir els contagis, no sembla que l'operatiu estigui de moment gaire clar. Les recomanacions que han fet públiques són vagues en alguns aspectes, i això ara mateix és inadmissible. Més enllà de les normes higièniques i de distanciament que ja es coneixen –i que ara seria el moment de reforçar i ampliar amb campanyes realment efectives als mitjans–, els dos punts clau no s'han definit bé. D'una banda, el transport. Es diu que la gent que pugui vagi a peu o en transport privat a la feina, però que qui no pugui –que sol ser la gent amb menys recursos– i hagi d'agafar el transport públic haurà d'anar amb unes mascaretes "higièniques" que li facilitaran les forces de l'ordre, i haurà de mantenir el distanciament a dintre. ¿S'han previst més trens, més vagons, més línies, un control de la gent que hi cap i de la que distribueix l'accés a les andanes i els combois? De l'altra, els llocs de treball. Les empreses han de facilitar els mitjans d'higiene i assegurar el distanciament. No hem vist, però, unes guies i instruccions clares que permetin als empresaris saber què necessiten i on poden trobar-ho.

Hi ha diverses veus, entre elles la del govern català, que insisteixen que caldria esperar una mica més per tornar a la feina. Almenys fins que baixi l'emergència als hospitals i, també, fins que totes aquests mesures estiguin implementades i clarificades. És a dir, fins que tothom tingui clar què ha de fer i com. Però no sembla que hi hagi marxa enrere. S'està repetint com un bucle el mateix que havíem viscut fa dues setmanes. El govern català acusant l'espanyol de posar en risc els ciutadans de Catalunya, amb paraules molt dures però sense una alternativa clara, ja que mentre duri l'estat d'alarma no té competències per allargar el confinament total que reclama. Està bé protestar i fer evident la disparitat de criteris, però és molt preocupant, molt, que no hi hagi pel que sembla una interlocució directa entre els responsables sanitaris dels dos governs que eviti la repetició d'aquest espectacle. Intranquil·litza molt, no ajuda gens el ciutadà preocupat i, el que és pitjor, de moment ni l'un ni l'altre han estat capaços de fer un pla clar de com actuar a partir d'ara ni de dotar-lo dels mitjans i el personal necessaris per portar-lo a terme.