ERC es reivindica com el vot útil contra el bloc del 155

La número dos de la llista d’ERC, Marta Rovira, ha fet una crida aquest dimarts a reunir al voltant de la seva candidatura els vots de tots aquells que van votar JxSí i van participar del referèndum i les mobilitzacions posteriors. Des de Tàrrega i fent al·lusió a un missatge que el cap de llista, Oriol Junqueras, li ha demanat que transmeti, Rovira ha demanat "mobilitzar tothom". "Ara si va de debò; han decidit comptar-nos, i no en pot faltar ni un. Hi hem de ser tots, els del 27-S, els de l’1-O, els del 3 d’octubre. Cal mobilitzar a tothom, perquè hem de guanyar. I si a algú no li està bé, disculpes, però vam néixer per guanyar i fer un país per a tothom”, ha sentenciat entre aplaudiments dels 250 assistents a l’acte.

I és que Rovira ha llençat aquest missatge convençuda que si ERC no guanya les eleccions del 21-D, els constitucionalistes "ho arrasaran tot, i legitimaran la repressió absoluta i la intervenció de to". "O guanyem, o ho arrasaran tot i vindran dies molt foscos", ha exclamat. En aquest sentit, la candidata d’ERC ha esperonat els ciutadans a reunir vots suficients per "derrotar el 155".

Esquerra no ha pogut comptar amb la seva cap de llista per Lleida, Meritxell Serret, que es troba a l'exili de Brussel·les. En canvi, els republicans ja han sumat a la seva campanya als tres consellers que van sortir aquest dilluns en llibertat sota fiança. Carles Mundó ja va participar al míting d'inici de campanya a Vic i aquest dimarts ha protagonitzat un acte simbòlic a La Model, la presó que ell es va encarregar de tancar "després de 40 anys de promeses" dels governs. Al vespre, Mundó va ser homenatjat per 250 persones al seu poble, Gurb.

Carles Mundó ha estat homenatjat pels seus veïns de Gurb / LAURA BUSQUETS / ACN

El conseller de Justícia ha arribat a Gurb procedent de Sant Vicenç dels Horts, on ha visitat a la família de qui ha estat el seu company de cel·la durant "33 dies i 33 nits" a la presó d'Estremera, Oriol Junqueras.

La cap de llista per Girona, Dolors Bassa, ha estat l'encarregada de tancar el míting a Torroella de Montgrí, el seu poble. Més de 600 persones l'han rebuda amb aplaudiments i crits de "Llibertat!". "M'han privat de llibertat, però el que més m'ha dolgut és que m'han allunyat de tot allò que estimo", ha dit davant l'auditori. Dolors Bassa ha assegurat que aquesta campanya electoral que ara comença "va de democràcia, no de poder engarjolar sentiments ni emocions". La cap de llista també ha revelat quina resposta va donar al jutge del Suprem Pablo Llarena quan li va demanar per quin partit es presentava al 21-D: "Sóc militant d'ERC, un partit legal, legítim i amb l'ideal de la independència".

Dolors Bassa ha estat la protagonista del míting d'ERC a Torroella de Montgrí / XAVIER PI / ACN

El torn de Raül Romeva arribarà aquest dimecres, quan comparteixi protagonisme amb Marta Rovira en el míting que els republicans faran a Valls. Pel que fa als consellers a l'exili, tant Toni Comin com Meritxell Serret seran a l'acte del proper dia 7 a Brussel·les i el partit intentarà comptar amb ells per altres actes de campanya, encara que hagi de ser des de la distància.