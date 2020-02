Setién i Guardiola: dos entrenadors amb estrella al Bernabéu

La mateixa setmana que Pep Guardiola feia encara més gran la seva llegenda guanyant per sisena vegada al Santiago Bernabéu, l'estadi madridista rebrà una altra bèstia negra. Ni més ni menys que Quique Setién. L'actual entrenador del Barça ha visitat Chamartín en quatre ocasions i només ha perdut un partit, el primer. Setién va empatar un any després, encara al Las Palmas, i ha guanyat en les dues últimes temporades, com a tècnic del Betis.

Setién i Guardiola són dos entrenadors que comparteixen alguna cosa més que l'ideari futbolístic de Cruyff. Tècnics de caràcter i amb les idees clares, i amb una proposta atrevida que, com reconeixia el de Santpedor fa unes temporades, és l'única manera possible d'imposar-se al Bernabéu. "Si allà jugues amb por, et passen per sobre". Precisament tots dos es van trobar dimecres al vespre, després que el City s'imposés a la Champions i deixés els blancs contra les cordes. Setién, acompanyat del seu ajudant Eder Sarabia, va veure in situ el triomf de l'equip blau cel i, aprofitant que s'allotjaven al mateix hotel, van intercanviar opinions. Ells tenen la clau de l'èxit.

651x366 Pep Guardiola, durant el Madrid-City del dimecres a la Champions al Bernabéu / DAVID RAMOS / GETTY Pep Guardiola, durant el Madrid-City del dimecres a la Champions al Bernabéu / DAVID RAMOS / GETTY

Guardiola ha visitat nou cops el Bernabéu i només ha perdut una vegada, amb el Bayern Munic a la Champions 2013/14. Abans, amb el Barça, s'havia mantingut invicte amb cinc triomfs i dos empats en set enfrontaments. Dimecres va guanyar per sisena vegada. Però mentre que el tècnic de Santpedor sempre que ha visitat Chamartín ha sigut amb equips de primer nivell, Setién ha hagut de treure petroli amb equips de menys potencial, el Las Palms i el Betis.

L'estrena de Setién a la Casa Blanca, però, no va ser bona, ja que la temporada 2015/16, en la seva primera visita, va perdre per 3-1. Però el càntabre va aprendre ràpid la lliçó i la temporada següent va empatar a 3. Un marcador que aquell dia va qualificar d'"injust" perquè el Las Palmas "tenia el partit controlat" però no va saber "rematar les moltes ocasions clares" de què van disposar. I és que a cinc minuts del final el conjunt insular manava per 1-3, però dos gols consecutius de Cristiano, el primer d'ells de penal (87' i 89') van evitar la gesta.

Era qüestió de temps. "Nosaltres sabem a què juguem, sempre juguem així i els jugadors n'estan convençuts", apuntava Setién, que obtindria el premi gros la temporada següent, quan ja era entrenador del Betis. Un gol de Sarabia al temps de descompte li donaria la victòria (0-1) i l'any passat s'imposava (0-2) gràcies als gols de Loren i Jesé Rodríguez. Un marcador que no va ser un cas aïllat, perquè també el curs passat el Betis de Setién assaltava el Camp Nou (3-4).

"Són coses que recordaré per sempre. Anar a un camp com aquest i guanyar. I no només això, és la manera com ho aconsegueixes. Has jugat com has volgut i has mostrat la teva personalitat amb la pilota", deia a la sala de premsa del Bernabéu, després del 0-2 d'ara fa un any. "Hi ha dies que pots generar ocasions però no materialitzar-les. No és gens fàcil afrontar aquests partits. Té un mèrit enorme", tancava el càntabre.

651x366 Imatge d'arxiu de Quique Setién i Zinedine Zidane, durant el Madrid-Betis de la temporada passada / EFE Imatge d'arxiu de Quique Setién i Zinedine Zidane, durant el Madrid-Betis de la temporada passada / EFE

Quatre victòries seguides del Barça

Si Setién i Guardiola tenen estrella al Bernabéu, també el Barça s'ha acostumat a obtenir grans resultats al camp de l'etern rival. Precisament des de l'arribada de Guardiola, la temporada 2008/09, el conjunt blaugrana ha visitat Chamartín en 18 ocasions i només ha perdut quatre vegades. Aquell mític 2-6 va ser la primera de les onze victòries obtingudes fins ara pels culers, a les quals cal sumar-hi tres empats més.

Només dos triomfs en Lliga i dos més a la Supercopa. Aquest és el bagatge d'un Madrid que no ha trobat la manera de frenar el Barça, un Madrid que tan sols ha pogut fer 22 gols i n'ha encaixat 40. O, al revés, d'un Barça que al Bernabéu s'hi sent com a casa. Sobretot a la Lliga, competició en la qual ha guanyat en les quatre últimes visites.

Curiosament, l'última derrota (3-1) va ser la temporada 2014/15, la del triplet de Luis Enrique. Encara que, a finals d'octubre, en aquella jornada 9, el Barça no acabava de rutllar. Un any després arribaria el 0-4, el dia que Messi començava el partit a la banqueta perquè tornava d'una lesió. El curs 2016/17 Messi tornaria a ser protagonista donant la victòria als culers al descompte (2-3), i després vindria una nova golejada, per 0-3. L'últim precedent, la temporada passada, és un 0-1, amb gol de Rakitic, que catapultava l'equip cap a un altre títol de Lliga. El Barça ha perdut la por escènica al Bernabéu.