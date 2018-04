De tu a vostè: els perills d'una Roma més madura

Expliquen els habituals de la Serie A, que Di Francesco ha fet un canvi en la direcció de la seva Roma. Que ha suavitzat la seva fidelitat al dogma d'un 4-3-3 agressiu a camp contrari, per una versió amb més replegament i més rèplica. És des d'aquest 4-2-3-1, de fet, des d'on ha guanyat consistència després de cada pèrdua de pilota i des d'on ha trobat la millor versió de jugadors clau com Nainggolan i Kolarov. I, tot, sense perdre l'essència ofensiva per generar moltes ocasions de gol, tant a partir del talent de Dzeko a la punta, com de tot l'arsenal d'arribadors que té a la segona línia, sobretot Perotti. Venint del patiment al Sánchez Pizjuán, farà bé el Barça d'activar la prudència habitual dels grans escenaris de Champions aquesta temporada, perquè al davant hi tindrà un rival que convertirà en amenaça l'etiqueta de víctima que se li ha penjat des del sorteig. Serà precisament aquest lleuger pas enrere de la Roma, acceptant que de tu a tu pot sortir malparat i que serà millor tractar de vostè al Barça de Messi i de Valverde, des d'on pot augmentar les seves opcions.

Densificar-se a la frontal

En l'eliminatòria de vuitens contra el Xakhtar, ja es va veure una Roma més reservada que a la fase de grups, i prioritzava la defensa de l'espai central des d'una organització força generosa fins a la frontal de l'àrea.

540x241 Estructura defensiva amb doble línia de 4 molt replegada, un enllaç i el punta despenjat a dalt Estructura defensiva amb doble línia de 4 molt replegada, un enllaç i el punta despenjat a dalt

Contra el Nàpols, de fet, va fer-se forta des d'aquesta idea d'esperar en bloc mig, ben posicionat a camp propi per robar i sortir.

540x262 Dzeko es queda tapant el retorn enrere del central i la resta de l'estructura es replega (4-4-1-1) Dzeko es queda tapant el retorn enrere del central i la resta de l'estructura es replega (4-4-1-1)

Atacar això reclamarà la versió més fresca ofensivament del Barça, tant per trobar situacions de xut llunyà, com capacitat per canviar l'orientació i activar per sorpresa les arribades de Jordi Alba. A Donetsk, la Roma va patir per defensar la seva banda dreta, on Florenzi va tremolar per frenar Bernard.

540x306 El Xakhtar va generar perill atacant-li la zona dreta El Xakhtar va generar perill atacant-li la zona dreta

Es busca extra per al deu de gala

En aquesta necessitat de trobar elements de desequilibri està un dels dilemes de Valverde, que necessita trobar un complement per completar l'onze. Dembélé és l'opció més atrevida, com ja es va fer contra el Chelsea, tot i que l'aposta pel francès va lligada a una sensació de desatencions defensives en l'ajuda al lateral que potser Valverde no es vol permetre, sobretot tenint en compte que per allà hi puja Kolarov.

Dominadors de l'art de la centrada

Les pujades de l'ex del City són una de les grans armes dels italians, que troben pel carril esquerre un element de percussió constant. Amb Perotti ficant-se dins, poden ser un problema per al Barça, que ve de patir contra la parella Correa-Escudero, com altres dies havia patit amb les pujades de Gayà o Filipe Luis.

540x219 Kolarov incorpora i carrega l'àrea amb una centrada que intenten rematar tres jugadors Kolarov incorpora i carrega l'àrea amb una centrada que intenten rematar tres jugadors

540x306 L'àrea ocupada amb dos possibles rematadors i dues opcions de refús a la frontal L'àrea ocupada amb dos possibles rematadors i dues opcions de refús a la frontal

Defensar aquestes accions serà providencial, i aquí el Barça també haurà d'augmentar les alertes en les referències dins de l'àrea, on Dzeko pot ser imparable. Umtiti i Piqué hauran d'estar més contundents del que van estar dissabte en el marcatge del rematador bosnià.

540x253 Ocupació de les zones de remat Ocupació de les zones de remat

Mai és només l'atenció a Dzeko sinó, també, a les segones jugades que se'n derivin de cada acció lateral a l'àrea. La baixa de Cengiz Ünder i els dubtes amb Nainggolan deixen Perotti com a segona amenaça principal, però també hi voldran dir la seva altres jugadors des de la segona línia, com Strootman o Florenzi, si actua més endavant.

540x306 Ocupació de les zones de remat i de refús Ocupació de les zones de remat i de refús

El poder dels arribadors

La capacitat que té la Roma de generar perill en atac és múltiple. Tot i que Kolarov i Perotti carreguin molt de joc per l'esquerra, l'equip troba mecanismes per atacar des d'altres fronts. El paper de la segona línia es decisiva, tant en situacions d'atac organitzat com al contraatac.

540x306 Dzeko rep i permet l'arribada dels tres mitjapuntes Dzeko rep i permet l'arribada dels tres mitjapuntes

El plantejament esperat al Camp Nou buscarà potenciar aquestes virtuts físiques de l'equip italià, que té molta capacitat per córrer a l'espai. Amb Dzeko com a epicentre i Perotti com a segon soci, la Roma mirarà de trobar el temps necessari per desplegar l'acció, tenint en compte que el Barça intentarà domar-lo i allunyar-lo de Ter Stegen perquè la transició se li faci massa llarga. Però serà inevitable encaixar ocasions i més contra un equip que fa, de mitjana, 17 xuts per partit.