El Llevant no vol que la Lliga Iberdrola torni a ser cosa de dos

Encara no s'ha confirmat oficialment quan començarà la Lliga Iberdrola (la data més probable serà el cap de setmana del 8 i 9 de setembre) però, sense partits, ja s'estan jugant coses als despatxos. I de ben grosses. Fa moltes setmanes que s'anuncien renovacions, baixes i nous fitxatges, però aquest dimarts s'ha produït, potser, el fitxatge més sonat de tots: el canvi d'aires de Sonia Bermúdez, de l'Atlètic de Madrid al Llevant. La davantera madrilenya, de 33 anys, és pràcticament una garantia de títols, perquè acumula 9 de les últimes 10 lligues espanyoles, i és la gran aposta d'un Llevant que s'ha reforçat a consciència per discutir el campionat a l'Atlètic de Madrid, campió de les últimes dues edicions i a qui ha pres tres jugadores importants, i al Barça, d'on se n'endú una. El club granota no és campió domèstic des del 2008 i vol tornar a recuperar el seu lloc al capdavant del futbol espanyol.

Rentat de cara del Llevant

Bermúdez, Corredera i Ivana, els tres fitxatges més destacats

Fins a 8 cares noves apujaran el nivell de l'equip que seguirà entrenant Kino García, que la temporada passada va patir per acabar entrant a la Copa de la Reina, d'on va caure eliminat a quarts de final a mans de qui acabaria sent campió, el Barça. Són incorporacions contrastadíssimes a la Lliga Iberdrola i que s'han deixat convèncer per un projecte que totes coincideixen a qualificar "d'ambiciós i il·lusionant". Ruth García i Ivana Andrés milloraran les prestacions defensives de l'equip, que l'any passat va encaixar 50 gols. També tindrà aquesta missió la portera romanesa Andreea Paraluta, procedent també de l'Atlètic de Madrid. En termes ofensius, a banda de Sonia Bermúdez i d'haver retingut la màxima golejadora Charlyn Corral, el Llevant guanya especialistes de banda com Marta Corredera, la lateral catalana Ona Batlle, que enguany va jugar al Madrid CFF, i la revelació de l'últim Europeu sub-17, Eva Navarro, i una jugadora interior com Claudia Zornoza, que torna a València després de dues temporades a la Reial Societat.

Per encaixar totes aquestes peces, ha obert la porta a Noelia i Natalia Ramos, Andrea Jiménez, Patricia Padilla, Greta Espinoza, Sofie Junge, Miriam Diéguez, Alba Aznar, Marta Cardona, Ida Guehai i Maribel Moya.

Nou rumb per al campió

L'Atlètic canvia de tècnic i perd jugadores importants

S'obre una nova etapa a l'Atlètic de Madrid. Després de dues temporades d'èxits, amb dues Lligues consecutives, el club madrileny ha iniciat un procés de renovació que afecta, en primer lloc, la banqueta. Ángel Villacampa deixarà de ser l'entrenador i l'equip es posarà en mans de José Luis Sánchez Vera, tècnic de la casa. Sánchez Vera haurà de reconstruir un equip que ha perdut Bermúdez, Cazalla, Pereira, Corredera, Paraluta, Daoudi, Jucinara i Laura Fernández, però que s'ha reforçat amb un munt de jugadores estrangeres: la central italiana Elena Linari, la migcampista portuguesa Dolores Silva i l'australiana Alex Chidiac, la portera suïssa Jennifer Oehrli i la defensa brasilera Rilany da Silva. L'únic reforç de la Lliga serà el d'Olga García, que deixa el Barça per vestir de blanc-i-vermell.

"Hem de seguir sent un equip amb ànima i cor", demanava l'entrenador madrileny en la seva presentació, tot admetent que el repte de l'entitat és "fer un salt" a la Champions.

El Barça mira a Europa

La Lliga és el gran objectiu però es vol acostar a la final de Champions

A la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí s'han mogut menys les coses però en la mateixa direcció que a l'Atlètic de Madrid: trobar l'impuls decisiu per destacar a Europa. Les semifinals segueixen sent el sostre del conjunt blaugrana a la Champions i l'ambició per al segon projecte de Fran Sánchez serà intentar anar més enllà. Per això, el club s'ha reforçat amb la central holandesa Stefanie van der Gragt, la migcampista francesa Kheira Hamraoui, la portera mexicana Pamela Tajonar i la central barcelonina Andrea Pereira. A més, el club ha dissenyat una pretemporada a mida per guanyar experiència en els grans partits. L'equip femení s'afegirà a la gira del primer equip masculí als Estats Units, on s'estarà del 24 al 29 de juliol, i on jugarà un amistós a Los Angeles contra el Socal FC el dissabte 27.

✈🇺🇸 EL FEMENÍ PARTICIPARÀ A LA GIRA PELS ESTATS UNITS



📆 24-29/07

📍 Beaverton (Oregon) & Los Angeles

⚽🆚 SoCal FC (28/07)

⚽🆚 SoCal FC (28/07)

Quan torni a Barcelona tindrà diversos partits més, contra el Chelsea, el Manchester City i el Montpeller. Aquests partits ja no els jugaran les jugadores que han sigut baixa: Ràfols, Ruth García, Andrea Giménez, Olga García, Line Roddik, Morroni i Fabiana.

L'Espanyol busca la consolidació

El conjunt blanc-i-blau es reforça amb més minuts a l'elit

Després d'una primera temporada sencera que ha anat de més a menys, el segon projecte de Joan Bacardit arrenca amb l'objectiu de consolidar-se a la zona mitjana de la classificació. L'Espanyol ha buscat reforços amb minuts d'experiència a la Lliga, com els de la migcampista ivoriana del Llevant Ida Guehai, la lateral esquerrana del Saragossa Ainhoa López i la davantera del Betis Paula Moreno, i ha tornat a confiar en el talent jove català, com Anna Torrodà, per mirar de repetir la fórmula que l'any passat va funcionar amb Berta Pujadas i Elena Julve. També farà lloc a l'experiència internacional que ha adquirit Elba Vergés en el seu any a França i a la que aporti, des de Costa Rica, Katherine Alvarado. Ha pujat del filial Maria Llompart i Esther Solà, i ha donat sortida a Clara Martínez, Nuria i Pilar Garrote, Luana Da Silva, Deborah Salvatori i Dominika Conc. L'Espanyol farà una estada de pretemporada a la Vall d'Aran i jugarà diversos amistosos abans de la Copa Catalunya contra equips de la Lliga, com el Granadilla, el València i el Llevant.

Dos nous equips i un nou format per a la Copa de la Reina

La Copa es començarà a jugar al desembre i entre setmana

La fase d'ascens feta al juny va convertir el Màlaga i l'EDF Logronyo en nous equips de Primera Divisió. Substituiran els descendits Saragossa i Santa Teresa, i tindran l'avantatge d'una de les novetats d'aquesta temporada: que la Copa de la Reina serà oberta per als 16 equips de la categoria. Fins ara quedava reservada per als vuit primers classificats i es jugava íntegrament a final de temporada. Enguany, i a l'espera de confirmació, la idea és integrar-la en el calendari a partir del desembre i amb partits entre setmana.