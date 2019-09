Guia per no perdre's en el procés de l''impeachment'

Hi ha portes que no se sap on porten i que no tots gosen obrir. Després de mesos frenant els impulsos d'un sector del seu partit, Nancy Pelosi es va decidir a empènyer-la en un gest que endinsa els Estats Units, Donald Trump i els partits republicà i demòcrata en l'incert camí d'un procés d''impeachment'.

Què és un 'impeachment'?

En el sistema d'equilibris del sistema polític nord-americà (allò que en diuen 'checks and balances', és a dir, controls i contrapesos), el legislatiu té la potestat de retirar el poder al president si considera que ha violat la llei. La Constitució atorga aquesta facultat al Congrés en cas que hi hagi fonaments per acusar-lo de "traïció, suborn o altres delictes i faltes greus". En definitiva, es tracta d'un judici polític amb conseqüències polítiques, no penals.

En la història dels Estats Units, tan sols dos presidents han arribat a ser imputats. El primer, Andrew Johnson el 1868; el segon, Bill Clinton el 1998. En cap cas van ser destituïts, perquè la causa va morir al Senat. En el cas de Richard Nixon, l'escàndol del Watergate el va portar a presentar la dimissió abans que es posés en marxa tota la maquinària de l''impeachment'.

Com és el procés?

La Constitució no especifica el mètode, de manera que el determina la tradició. L'esperable és que els sis comitès de la Cambra de Representants que actualment tenen obertes investigacions sobre Trump facin arribar les seves conclusions al Comitè Judicial, encarregat de determinar si d'aquestes se'n deriva una ofensa que pugui donar lloc a l''impeachment'.

Cadascun dels possibles delictes –és a dir, cadascuna de les possibles raons per a una destitució, denominades "articles de l''impeachment'"– es voten a la cambra baixa. Només que un obtingui la majoria simple dels vots (calen 218 vots i els demòcrates tenen 235 representants, més de 200 dels quals ja s'hi han manifestat favorables), el president s'ha de sotmetre al procés. No obstant això, és al Senat on se celebra el judici. Per destituir el president, es necessiten els vots de dos terços dels senadors. Dels 100, actualment 53 són republicans, i es necessiten 67 vots. Altrament, el president continua en el càrrec.

Si l''impeachment' continua el seu curs, se solaparà molt probablement amb la campanya de les presidencials del novembre de l'any que ve. No hi ha, però, cap certesa sobre quant de temps pot durar. Fins i tot podria ser que el líder del Senat, el republicà Mitch McConnell, es negués a convocar-lo. Tot i que la Constitució estableix que el Senat s'encarrega del procés a partir de l'aprovació de la Cambra de Representants, no hi ha un mecanisme que pugui forçar-ne la convocatòria. Una cosa semblant va passar quan el mateix McConnell va deixar passar el temps, els mesos finals de la presidència de Barack Obama, per impedir que un jutge proposat pel demòcrata arribés a ser nomenat per al Tribunal Suprem.

Beneficiarà Donald Trump?

Aquest ha sigut el gran temor de Nancy Pelosi durant tots aquests mesos. Un 'impeachment' pot resultar dramàtic amb el país tan polaritzat. I Trump és un mestre a treure rèdit del victimisme. Falta veure quines proves apareixen sobre aquest últim escàndol, veure'n l'abast i si aconsegueixen convèncer prou republicans que el president mereix ser retirat del càrrec. Sigui quin sigui el resultat, no es poden aplicar paràmetres històrics a aquesta presidència tan singular. Als republicans els va anar malament electoralment en ple 'impeachment' a Bill Clinton, però en aquell cas es tractava d'un embolic de faldilles.