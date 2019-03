Marchena oblida preguntar al cap del dispositiu policial de l'1-O si ha estat processat

El magistrat Manuel Marchena ha començat la sessió del judici al Procés al Tribunal Suprem admetent un error. Abans de començar l' interrogatori com a testimoni al coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos a Marchena se li va oblidar preguntar-li si havia estat processat en alguna ocasió. Fins ara aquesta pregunta s'havia formulat a tots els testimonis. Marchena s'ha corregit i ha preguntat al coronel aquest matí si l'havien jutjat, abans de continuar el seu interrogatori. "Sí, vaig ser processat i absolt", ha admès el coronel.

A Pérez de los Cobos el van jutjar acusat de tortures a un membre d'ETA, Kepa Urra, l'any 1997. El cas es remuntava al 1992 i juntament amb l'ara coronel es van asseure al banc dels acusats cinc guàrdies civils més, tres dels quals van ser condemnats a quatre anys de presó pels maltractaments al detingut Kepa Urra. L'Audiència de Bilbao va considerar que abans de traslladar-lo a la caserna de la Guàrdia Civil el van portar emmanillat a un descampat, el van despullar, el van colpejar amb un objecte i el van arrossegar per terra. Pérez de los Cobos va ser absolt perquè el tribunal va considerar que no hi havia prou proves contra ell per relacionar-lo amb aquest episodi.

De fet, a Pérez de los Cobos –que va treballar durant anys en matèria antiterrorista al País Basc– no l'acusaven dels mateixos maltractaments que als altres agents condemnats, sinó d'haver tapat la boca i el nas a Urra i d'haver-lo maltractat mentre estava ingressat a l'hospital i l'estaven custodiant. Però l'Audiència tampoc va considerar que hi hagués prou indicis per provar aquest altre episodi.

Després d'estar destinat al País Basc, el coronel de la Guàrdia Civil –que és germà de l'expresident del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos– va passar a treballar al ministeri de l'Interior, on ha estat els últims dotze anys, inicialment com a assessor del ministre Alfredo Pérez Rubalcaba, des del 2011 com a director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat sota les ordres de Jorge Fernández Díaz i després de les de Juan Ignacio Zoido. El govern del PP el va nomenar coordinador del dispositiu de l'1-O. Després del referèndum va ser ascendit i va ser designat cap de la Guàrdia Civil a Madrid.

Cal preguntar als testimonis sobre si han estat processats?

La llei d'enjudiciament criminal estableix que es formuli aquesta pregunta als testimonis abans de començar la seva declaració, de la mateixa manera que es comprova la seva identitat, es qüestiona si tenen alguna relació de parentiu o d'amistat amb els processats i se'ls recorda que estan obligats a dir la veritat. Tot i així, fonts judicials expliquen que no hi ha cap normativa que estableixi que és imprescindible o obligatori preguntar-ho.