Més de 70 morts en uns incendis devastadors a prop d’Atenes, i quatre notícies més en un minut

Més de 70 morts en uns incendis devastadors a prop d’Atenes. El govern grec declara l’estat d’emergència i les altes temperatures dificulten l’extinció dels focs

El Prat esquiva la vaga del ‘handling’. Avui comencen les aturades de dos dies consecutius del sector del taxi i del personal de Ryanair

Els diputats suspesos per Llarena ja no cobren del Parlament. JxCat i ERC segueixen sense acord sobre com cal procedir i ajornen l’inici dels plens fins a l’octubre

Desallotgen el gran nucli de barraques del costat de la plaça de les Glòries. L'Ajuntament calcula que hi vivien 61 persones, tres famílies amb nens i dos menors no acompanyats

La UE pagarà 6.000 euros per refugiat acollit. Brussel·les proposa finançar centres a Europa i al nord d’Àfrica per tramitar les peticions d’asil