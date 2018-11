Amics de la Gent Gran rep el guardó Tatiana Sisquella

La fundació Amics de la Gent Gran ha estat distingida amb el cinquè premi Tatiana Sisquella a la contribució social, que s'ha lliurat aquest dijous al vespre, en el marc de la Nit de l’ARA. Des de la seva creació, l’any 1987, aquesta entitat es dedica a “dinamitzar la solidaritat col·lectiva de la societat donant suport a les persones grans que viuen soles”, en paraules del seu president, Francesc Patricio. Actualment la fundació compta amb uns 1.800 voluntaris que atenen aproximadament 1.800 persones, a les quals fan, com a mínim, una visita cada setmana. “Tots ens farem grans, però no estem educats per a l’envelliment: no saben fer front a la pèrdua dels éssers estimats. El mateix envelliment i el ritme de vida porten a un cert aïllament, i encara més si no tens eines personals per no sentir-te sol i viure en col·lectivitat”, reflexiona Patricio. “Continua havent-hi molta gent gran que se sent sola –afegeix–. Per això és necessari que existeixin entitats com la nostra i, sobretot, voluntaris com els que tenim”.

“Ens sentim molt honorats i molt agraïts pel premi”, assegura el president de l’entitat, que recorda que Tatiana Sisquella era “una persona molt sensible amb la gent gran”, que sempre “obria el micro” tant a la fundació com a les persones de la tercera edat. La periodista, que col·laborava a l’ARA des del naixement del diari, va morir de càncer, amb 35 anys, el 6 de febrer del 2014. Aquell mateix any, l’ARA va crear el premi que porta el seu nom, destinat a distingir persones o entitats que duen a terme “accions que repercuteixin positivament en persones desfavorides amb millores que redueixin la seva desigualtat”.

En les edicions anteriors, el premi havia estat per al centre de música i escena Xamfrà (2014), Pallapupas (2015), la Fundació Jubert Figueres (2016) i la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona (2017). Amics de la Gent Gran ja havia guanyat una menció especial el 2014. El marit de Sisquella, Joan Maria Pou, ha presidit el jurat del premi, que estava integrat també per la directora de l’ARA, Esther Vera (en qualitat de secretària); la cap de Societat, Elena Freixa, i el periodista Albert Om.