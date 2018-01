Brauli Duart torna a assumir les funcions de president de la CCMA

Brauli Duart torna a desenvolupar formalment, des d'aquest dimecres, les funcions de president del consell de govern la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). L'11 d'abril del 2016 s'havia apartat del càrrec de president de forma temporal per motius de salut, però ara "superada aquesta situació", recupera les funcions com a màxim responsable dels mitjans públics catalans. Formalment, però, Duart -que va seguir com a conseller quan va abandonar la presidència- no ocupa el càrrec de president, per al qual l'hauria d'haver nomenat el Parlament, sinó el de vicepresident, per bé que amb funcions de president.

El relleu l'ha anunciat Núria Llorach, que durant els prop de dos anys que Duart ha estat apartat de la presidència ha assumit la vicepresidència del consell i, per tant, les funcions de presidenta. Llorach, que ara passa a ser secretària de l'òrgan, destaca que, d'aquesta manera, es restableix "la voluntat del Parlament", que havia nomenat Duart per al càrrec de president el març del 2012.

Vaig assumir la vicepresidència de la CCMA per motius de salut de Brauli Duart, en un exercici de responsabilitat i amb voluntat de transitorietat. Superada aquesta situació, avui restablim la voluntat del Parlament, retornant-li les funcions de la presidència a ell. pic.twitter.com/oSSPpXjjMK — Núria Llorach (@nllorachb) 17 de gener de 2018

El mandat dels membres del consell de govern de la CCMA té una vigència de sis anys, de manera que el Parlament que s'ha constituït aquest dimecres hauria d'escollir els nous consellers abans del 30 de març. De fet, la meitat del consell s'hauria d'haver renovat l'any 2015, ja que la llei de la CCMA preveu que cada tres anys canviïn tres membres de l'organisme. Aquest relleu, però, no s'ha arribat a dur a terme.

Duart assumeix novament les funcions de president en un moment especialment crític per a la CCMA, que aquest any ha de fer front a un forat de 40 milions d'euros, derivats en bona part de la nova llei de l'IVA (que tindrà un impacte de 20 milions anuals sobre el pressupost dels mitjans públics) però també d'uns ingressos per publicitat més baixos dels que s'havien pressupostat per al 2017 i del dèficit de 7 milions que es va generar durant l'últim exercici i que caldrà eixugar forçosament aquest any.

El nou vicepresident de la CCMA ha assumit el càrrec en la sessió del consell de govern d'aquest dimecres al matí, durant la qual s'ha referit, precisament, a les dificultats econòmiques que viu la Corporació. Segons Duart, aquesta nova reducció dels recursos de la Corporació representa un "repte excepcional" que "caldrà encarar amb un a estratègia conjunta del Parlament, el Govern de la Generalitat i la pròpia CCMA".