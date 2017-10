Gairebé un milió d'espectadors per a un 'Polònia' fet a correcuita

L'equip del 'Polònia' va ser un dels grans damnificats d'aquest dijous d'infart. Durant tot el dia, l'equip del programa va mostrar a través de Twitter com actors i guionistes estaven absolutament pendents dels inesperats girs de l'actualitat política, que havien de condicionar en bona mesura el programa que s'havia d'emetre per TV3 a la nit.

Tothom pendent i resant pels guions que encara no han caigut. pic.twitter.com/9mLpWXXz6G — Polònia (@poloniatv3) 26 d’octubre de 2017

Finalment, però, el programa va ser capaç d'adaptar-se a l'actualitat gràcies a un recurs que ja s'havia fet servir altres vegades al llarg d'aquesta temporada: un llarg monòleg de Carles Puigdemont que permet recollir les últimes novetats i que va donant pas als diversos gags no estrictament d'actualitat que ja s'havien enregistrat prèviament.

I el resultat va satisfer plenament els espectadors. Després d'un dia políticament molt intens, va quedar clar que els catalans tenien ganes de veure com ho reinterpretava l'equip del 'Polònia', i el programa va aconseguir uns registres d'audiència elevadíssims: 952.000 espectadors i un 30,4% de quota de pantalla. Es tracta d'un dels millors resultats de la història del programa: des del 4 de febrer del 2010, quan l'espai va arribar a 1.023.000 seguidors, no s'havia assolit una audiència tan alta.

L'èxit del 'Polònia' va ser la culminació d'un dia de grans audiències per a TV3, que no va perdre el lideratge en cap moment entre les 13.00 h (l'hora en què va començar un especial informatiu titulat 'Convocatòria d'eleccions', tot i que finalment aquesta convocatòria no va existir) fins a la 01.00 h, quan es va acabar el 'Més 3/24'. Els sis programes que TV3 va emetre al llarg d'aquestes 12 hores (els 'Telenotícies', dos especials, el 'Polònia' i el 'Més 3/24') van ser les sis emissions més vistes de la jornada a Catalunya.

El rànquing el va encapçalar el 'Telenotícies vespre', que sumant l'audiència de TV3 i el 3/24 va superar per poc el 'Polònia' i va arribar a 964.000 espectadors i un 'share' del 30,8%. El 'TN migdia', amb 818.000 seguidors i un 38,6%, va ocupar la tercera plaça, i l'especial de la tarda, que va incloure la compareixença de Puigdemont i el ple del Parlament, va ocupar el quart lloc amb 686.000 espectadors i una quota del 35,4%. El cinquè lloc el va ocupar l'especial del migdia, que va reunir 569.000 persones i va assolir un 'share' del 35,8%, i finalment el 'Més 3/24' va tenir 412.000 seguidors i un 12,7% de quota.

Tot plegat va permetre a TV3 tancar el dia amb una quota de pantalla mitjana del 27,4% (i el 3/24 amb un 3,4%). La cadena pública, doncs, pràcticament va triplicar l'audiència del segon canal més vist, La Sexta, que va tenir un 'share' del 10,3%. Destaca també el baixíssim registre que va tenir La 1, un 3,3%, que la deixa per darrere de Telecinco (6,9%) i Antena 3 (6%), però també de Cuatro (4,3%), del 3/24 (3,4%) i fins i tot del Canal 24 Horas, la cadena informativa de TVE, que va assolir també un 3,4% de quota diària a Catalunya.