Ivan Labanda deixa 'Polònia' per assumir "nous projectes"

Després de set anys sent un dels seus actors principals, Ivan Labanda deixa Polònia. Ho ha anunciat ell mateix a través de Twitter amb una piulada en què detalla que s'acomiada del programa per començar "una nova etapa professional". "Han estat uns anys preciosos en què he format part d'un equip meravellós i inoblidable. Gràcies per fer-me un forat a la família", ha dit l'actor, que ha especificat que el d'avui és l'últim programa en què apareixerà.

Avui dic adéu al Polònia. Començo una nova etapa professional amb ganes d’encarar nous reptes 🙌🏼 Han estat uns anys preciosos on he format part d’un equip meravellós i inoblidable. Gràcies per fer-me un forat a la familia! 😍 @poloniaTV3 @tv3 @MinoriaAB — Ivan Labanda (@ivanlabanda) October 15, 2020

L'intèrpret, extremadament versàtil, ha assumit fins a 65 personatges diferents, entre els quals hi ha Quim Torra, Miquel Iceta, Felipe González, Oriol Junqueras, Ramon Gener, Gabriel Rufián o Boi Ruiz. Amb una important trajectòria en el teatre musical, Labanda ha protagonitzat alguns dels números musicals més recordats del programa.

No és l'únic canvi que acusa, doncs, el Polònia aquesta temporada. A banda d'haver incorporat nous personatges com el metge Oriol Mitjà i el meteoròleg Francesc Mauri, alguns personatges han canviat d'encarnació. És el cas de Pere Aragonès, que ha deixat de ser Cesc Casanovas i ara se'l tornen Xavi Espinosa i Jordi Soriano. Casanovas també ha deixat d'assumir Pilar Rahola i ara és una actriu, Judit Martín, qui imita la tertuliana.