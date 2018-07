Els Javis abandonen l’acadèmia d’'Operación Triunfo'

Javier Ambrossi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, no repetiran com a professors de l’acadèmia d’'Operación Triunfo' la temporada vinent. Segons diversos mitjans, el motiu de la seva absència serà la impossibilitat de compaginar aquest compromís televisiu, que els exigeix dedicació gairebé exclusiva durant més de tres mesos, amb els seus altres projectes professionals, principalment la preparació de la tercera temporada de la sèrie de Netflix 'Paquita Salas', de la qual són guionistes, productors i directors.

Fa menys d’una setmana la directora de l’acadèmia, Noemí Galera, afirmava que no esperava canvis en l’equip docent de cara a la nova edició del concurs que TVE estrenarà a la tardor, però finalment caldrà buscar un nou titular per a l’assignatura d’interpretació, ja que Calvo i Ambrossi en van ser els responsables la temporada passada.

'OT 2018' ja ha completat la primera fase del càsting, per la qual han passat més de 16.000 persones.