Laura Rosel presentarà nits temàtiques i especials a TV3

Laura Rosel tornarà a TV3. La presentadora i la cadena han estat parlant arran la seva sortida abrupta del 'Preguntes freqüents' i han trobat una primera col·laboració, que volen posar en marxa tan aviat com sigui possible. Es tracta de presentar les nits especials i temàtiques que faci la cadena pública, segons ha pogut saber l'ARA en exclusiva. La primera opció seria el monogràfic que es vol preparar per al 8 de març, amb motiu del Dia de la Dona Treballadora. Però, com que es tracta d'una contractació externa, hi ha un tortuós camí administratiu que cal recórrer i caldrà veure si efectivament pot tornar a debutar en aquesta nova tasca aleshores.

El model que s'ha pres de referència és l'especial que va elaborar TV3 quan va acomiadar la sèrie 'La catedral del mar'. Aleshores, després de l'últim episodi, la televisió va oferir el programa 'Les claus de la catedral', emès en directe des de la basílica de Santa Maria del Mar, de la mà de Rosel i de l'actor de la sèrie Jordi Díaz. Al llarg de 55 minuts, es parlava amb actors i personal tècnic de la sèrie, tot aprofundint en els moments històrics que havien inspirat la ficció. L'última nit temàtica que ha ofert TV3 és la que, conduïda per Ariadna Oltra, es va dedicar a la violència masclista a mitjans de novembre.

Aquesta proposta és una primera col·laboració que encara no està firmada, però que compta amb la predisposició tant del canal com de la periodista. De moment, Rosel no ha traslladat cap proposta concreta i, citada pel director de la televisió, Vicent Sanchis, va preferir escoltar quines propostes se li posaven sobre la taula. Fonts coneixedores de la conversa expliquen que això no exclou que, mentrestant, s'explori si hi ha algun programa de caràcter informatiu que pugui comptar amb Rosel com a conductora. I, de la mateixa manera, tampoc no exclou que eventualment ella pugui presentar una proposta via productora, tot i que de moment no s'ha plantejat aquesta opció.