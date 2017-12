Misteriosos atacs independentistes: on són els detinguts?

260x366 Neró observa l'incendi de Roma Neró observa l'incendi de Roma

Des que Neró va culpar els cristians de l'incendi de Roma que molt probablement ell mateix havia provocat, els atemptats de falsa bandera són una de les eines predilectes de fanàtics i dictadors. Es dona per fet que va ser el mateix nazisme qui va cremar l'any 1933 el Reichstag, cosa que els va permetre decretar l'estat d'emergència i perseguir així els comunistes aprovant decrets que es podien tirar endavant sense la nosa d'haver de passar pel Parlament.

Aquest cap de setmana hem vist Mariano Rajoy publicitar una fotografia seva trucant a una família de Balsareny a qui, presumptament, han cremat la casa per exhibir una bandera espanyola. El succés està ple de contradiccions i el teòric incendi, segons algunes fonts, són només uns papers cremats davant del portal, i n'hi ha fins i tot que afirmen que per ells mateixos. Els denunciants, tal com ha assenyalat l'imprescindible compte @CNICatalunya, són membres de la conflictiva Hermandad de Hermanos Cruzados, una organització d'ultradreta que va assaltar violentament un centre de menors del Bages, la qual cosa va acabar amb tres detinguts per un presumpte delicte d'incitació a l'odi. Hi ha motius, doncs, per no precipitar-se: cal recollir més dades i explicar qui ha fet què. Però tant és, el PP ja es permetia parlar d'"atemptat". Tenim també uns ninots penjats d'un pont, simulant un linxament, amb els logos dels partits constitucionalistes. Però, de nou, no hi ha detinguts. Mentrestant, en comptes de ser rigorosos (no hi ha autoria clara) i responsables (cal evitar l'efecte crida) els mitjans habituals s'afanyen a maximitzar aquests gasosos afers.

De vegades sí que es resolen els casos. Una setmana abans de l'1-O, alguns diaris explicaven que s'havia llançat un "artefacte incendiari" a una caserna. Els Mossos van trobar roba de l'exèrcit cremada. Ehem, ehem.